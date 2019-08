Grand Tour – Puglia o La Sai L’Ultima? Reload: chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 2 agosto 2019? Come è iniziato il nuovo mese per l’ammiraglia Rai e l’ammiraglia Mediaset? Su Rai 1 è andato in onda il nuovo programma condotto da Lorella Cuccarini mentre su Canale 5 è stato proposto il meglio del meglio della trasmissione di barzellette condotta da Ezio Greggio. Scopriamo quindi insieme cosa ha guardato il pubblico televisivo controllando anche i dati Auditel relativi agli altri maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Grand Tour Puglia e La sai l’ultima? Reload – Auditel 2 agosto 2019

La Sai l’Ultima? Reload 13.3%, Grand Tour parte dal 12.4%. Ecco di seguito tutti i dati.

Grand Tour – Puglia | Rai 1

La prima tappa del viaggio alla scoperta delle bellezze dell’Italia ha portato Lorella Cuccarini e i suoi telespettatori in Puglia. La conduttrice ha mostrato quanto di più bello questa meravigliosa terra avesse da offrire. La trasmissione ha debuttato con una media di 2.038.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Pallavolo Femminile | RAI 2

Da Catania è andato in onda un match davvero importante per la Pallavolo Femminile 2019. I telespettatori di Rai 2 hanno potuto assistere ad una partita del torneo di Qualificazione Olimpica e tifare così per le azzurre. La sfida ha tenuto con il fiato sospeso una media di 998.000 spettatori pari al 5.7% di share.

Fiore | RAI 3

In un carcere minorile, in cui i maschi e le femmine non si potevano incontrare, la giovane detenuta Daphne si è innamorata di Josh. Ha così preso il via una relazione fatta solo di sguardi e lettere clandestine. Il film ha emozionato e commosso una media di 911.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%.

Die Hard | Rete 4

Un terrorista di nome Simon ha minacciato di far esplodere bombe in tutta New York, a meno che il poliziotto McClane non seguisse pedissequamente le sue istruzioni. In realtà Simon ha realizzato un clamoroso furto a Wall Street e solo i due indistruttibili eroi sono riusciti a scoprirlo e a sconfiggerlo. La pellicola ha emozionato una media di 912.000 spettatori con il 6.3% di share.

La sai l’ultima? – Reload | Canale 5

Il meglio del meglio della divertentissima trasmissione condotta da Ezio Greggio, con tanti barzellettieri pronti a darsi battaglia fino all’ultima risata, ha portato a casa una media di 1.914.000 spettatori pari al 13.3% di share.

Chicago Med | Italia 1

Ava e Connor hanno dovuto curare due pazienti gravemente cardiopatici che avevano estremamente bisogno di un trapianto. Una lista ha determinato la sequenza degli interventi. La serie tv ha raggiunto una media di 1.068.000 spettatori. Share pari a 7 punti percentuali.

Tut – Il destino di un faraone | La7

Tut ha dovuto affrontare un tradimento inaspettato dalla cerchia più ristretta, mentre i Mitanni hanno proseguito ad ordire il loro complotto per conquistare l’Egitto. Il telefilm ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 376.000 spettatori con uno share del 2.6%.

X Factor – il sogno | Tv8

La seconda parte della maratona riguardante i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent ha fatto registrare una media di 367.000 spettatori pari al 2.3% di share.

I migliori Fratelli di Crozza | NOVE

La nuova replica dello show satirico del comico Maurizio Crozza ha intrattenuto una media di 463.000 spettatori (2.7% di audience).