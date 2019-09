Gli ultimi saranno ultimi o La Verità sul caso Harry Quebert: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 11 settembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme l’andamento delle varie trasmissioni. Oltre alle due ammiraglie avversarie, però, è bene dire come gli altri canali offrissero una grande varietà di programmi in grado di abbracciare i gusti di una grossa fetta di pubblico. Vi erano, infatti, fiction, programmi di approfondimento legati alla cronaca, come Chi l’ha visto? su Rai 3, film e dibattiti politici.

Vittoria per Canale 5. Ottimi ascolti per Rete 4. Continuano i successi per Italia 1. In generale vero e proprio boom per Mediaset.

Gli ultimi saranno ultimi | RAI 1

Luciana, una donna semplice che sogna una vita dignitosa insieme a suo marito Stefano, una volta rimasta incinta si è trovata senza lavoro e ha deciso di reclamare giustizia e diritti di fronte alla persona sbagliata, proprio un ultimo come lei, Antonio. Il film ha incollato davanti alla tv una media di 2.374.000 spettatori pari all’11.1% di share.

Rocco Schiavone 2 | RAI 2

Mentre Enzo Baiocchi si trovava ancora a piede libero, Rocco è stato chiamato a investigare sull’omicidio dei coniugi Moresi, trovati uccisi in casa e in avanzato stato di decomposizione. La replica della fiction ha raggiunto una media di 1.187.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Chi l’ha visto? | Rai 3

La prima puntata della nuova stagione del programma di Rai 3 ha informato i cittadini sulle ultime novità riguardanti i maggiori casi di cronaca nera. Federica Sciarelli ha poi presentato a tutti il nuovo inviato del programma, ovvero l’ex Iena Pablo Trincia. Insieme a lui si è parlato di una famiglia in lite per una eredità. Chi l’ha visto? ha così interessato, fra un appello e l’altro per le persone scomparse, una media di 1.813000 spettatori pari al 9.4% di share.

Fuori dal coro | RETE 4

Mario Giordano è tornato su Retequattro, con il primo appuntamento stagionale di “Fuori dal Coro”. In puntata si è parlato di assetti politici e agli scenari legati alla formazione dell’esecutivo Conte bis, tra conferme e nuovi progetti sui principali temi dell’agenda politica. La trasmissione ha ottenuto una media di 1.292.000 spettatori pari al 7.2% di share.

La verità sul caso Harry Quebert | CANALE 5

La serie tv con Patrick Dempsey ha appassionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 2.330.000 spettatori pari a 12.5 punti percentuali di share.

Baywatch | ITALIA 1

Il tenente Mitch Buchannon, caposquadra di un gruppo di nuove reclute nelle spiagge di Emerald Bay, in Florida, ha dovuto tener testa ad una delle sue reclute, il campione nuotatore Matt Brody, cercando che si amalgamasse al gruppo e seguisse le sue regole. Insieme hanno indagato su Victoria Leeds, sospettata di traffico illegale di droga. La pellicola ha entusiasmato una media di 2.075.000 spettatori pari al 9.9% di share.

World Trade Center | LA7

JJ Mc Loughlin, a capo di alcuni agenti di polizia portuale, è entrato nelle torri per salvare le migliaia di persone intrappolate nel World Trade Center. I minuti scorrevano inesorabili quando la prima torre collassò. Dopo alcuni minuti cedette anche la seconda. Mc Loughlin e l’agente Jimeno rimasero intrappolati sotto le macerie, senza via di scampo. Il film con Nicolas Cage ha emozionato una media di 807.000 spettatori pari al 3.9% di share.