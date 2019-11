Chi ha vinto la gara degli ascolti tv ieri? Enrico Piaggio un sogno italiano, Caccia al tesoro, il Collegio 4 o Le Iene? Ecco tutti i dati Auditel relativi a martedì 12 novembre 2019. Analizziamo insieme i risultati ottenuti dai maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Enrico Piaggio – Un sogno italiano e Caccia al tesoro. Auditel 13 novembre 2019

Ottimi ascolti per la fiction di Rai 1 su Enrico Piaggio che arriva a totalizzare un ottimo 23.9% di share. Continua il successo di Rai 2 con Il Collegio arrivato all’11.10.

Enrico Piaggio – Un sogno italiano, RAI 1

La storia di un imprenditore, Enrico Piaggio che con coraggio e determinazione è riuscito a vincere la sua sfida professionale e umana contro la crisi economica del secondo dopo guerra ha affascinato una media di 5.690.000 spettatori per il 23.90% di share.

Il collegio 4, RAI 2

Quarta entusiasmante puntata de Il Collegio 4. I ragazzi hanno dovuto affrontare nuove sfide rimanendo sempre ancorati agli anni 80. Tante le lezioni che hanno poi dovuto imparare, compresa quella sull’energia nucleare. Il programma ha intrattenuto una media di 2.584.000 spettatori pari all’11.10% di share.

#Cartabianca, RAI 3

Bianca Berlinguer si è occupata di politica, economia e attualità. La trasmissione ha interessato una media di 890.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Ospiti in studio, per i vari dibattiti della serata: Lorenzo Fioramonti, ministro dell’Istruzione; Maurizio Landini, segretario della Cgil; Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato; Nicola Fratoianni, Sinistra italiana Leu; Daniela Santanché, Fratelli d’Italia; Vittorio Sgarbi, critico d’arte e parlamentare del gruppo Misto, Gianrico Carofiglio, scrittore; Maurizio Belpietro, direttore de La Verità e Panorama; Andrea Scanzi, Il Fatto quotidiano e Marianna Aprile.

Fuori dal coro, RETE 4

Mario Giordano è stato spostato dal mercoledì sera al martedì e ha scalzato il consueto appuntamento con la soap opera spagnola. La trasmissione ha informato una media di 1.008.000 spettatori. Share del 5%. Al centro della puntata, con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, vi è stato il commento ai temi di più stretta attualità politica come le tensioni all’interno della maggioranza, il ruolo del premier Giuseppe Conte sul caso ex-Ilva, la manovra finanziaria e le prossime elezioni regionali, che vedono il leader della Lega Matteo Salvini scommettere sulla sua vittoria e una conseguente caduta del Governo. Nel corso della serata, Mario Giordano si è confrontato in un “faccia a faccia” con il direttore di “Libero” Vittorio Feltri in merito alle questioni più dibattute del momento: dal Governo all’immigrazione.

Caccia al tesoro, CANALE 5

La commedia diretta da Carlo Vanzina, con: Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri, Serena Rossi, Max Tortora e Gennaro Guazzo ha fatto ridere, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.913.000 spettatori pari al 8.10% di share.

Le Iene show, ITALIA 1

La nuova puntata de Le Iene ha intrattenuto una media di 1.887.000 spettatori pari all’11% di share. Tante le inchieste in onda. Fra i servizi: Gaston Zama ha indagato sul caso Enrico, detto “Chico”, Forti, l’uomo che nel 2000 è stato condannato negli Stati Uniti all’ergastolo per omicidio. Il velista e imprenditore televisivo trentino, che sta attualmente scontando la sua pena in un carcere della Florida, si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. Nel servizio l’intervista telefonica in esclusiva in cui Chico ha ripercorso tutti i movimenti che hanno portato alla sua incarcerazione a vita.Il tenore più famoso al mondo Andrea Bocelli e suo figlio Matteo sono stati i protagonisti dell’intervista doppia. Grazie alla complicità della moglie, il pugile Clemente Russo è stato vittima di uno scherzo.

diMartedì, LA7

La trasmissione condotta da Giovanni Floris ha ottenuto una media di 1.264.000 spettatori con uno share del 5.60%.