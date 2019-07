Ascolti tv ieri, Don Matteo vs Finalmente la felicità | Auditel 25 luglio 2019

Don Matteo vs Finalmente la felicità: chi ha vinto la seconda sfida fra Terence Hill e Leonardo Pieraccioni secondo gli ascolti tv di ieri, 25 luglio 2019? Settimana scorsa ha trionfato l’amatissimo prete in bicicletta di Rai 1. Le repliche di questa fiction, infatti, paiono non conoscere alcuna battuta d’arresto. Il pubblico le rivede molto volentieri in ogni momento. Non succede, invece, la stessa cosa ad altre serie tv che, nonostante fossero molto amate, stanno facendo flop. Scopriamo insieme i dati Auditel della prima serata di ieri controllando anche i dati relativi agli altri maggiori canali del digitale terrestre e non solo quelli delle due ammiraglie avversarie.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Don Matteo e Finalmente la Felicità – Dati Auditel 25 luglio 2019

Don Matteo vince la prima serata al 14.9% di share. Il film su Canale 5 totalizza l’11% di share. Ascolti bassi nel periodo estivo, si sa.

Don Matteo | Rai 1

Mentre i carabinieri hanno iniziato ad indagare su un caso collegato ad un misterioso amore nato in carcere, a Spoleto è giunta Elisa, la madre della “Capitana”, a cui Anna non ha ancora confessato di essersi lasciata con Giovanni. Cecchini, cercando di aiutare la ‘Capitana”, ha assecondato le fantasie di Elisa facendosi ben presto sfuggire la situazione di mano. La serie tv ha conquistato una media di 2.270.000 spettatori pari al 14.9% di share.

Ricatto ad alta quota | Rai 2

Una donna, un agente dell’FBI, è stata costretta a subire un ricatto che ha messo in pericolo non solo la sua vita, ma anche quella del marito e del figlio oltre che quella di centinaia e centinaia di passeggeri. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.132.000 spettatori pari al 6.7% di share.

Jackie | Rai 3

La pellicola ha raccontato la vita di Jacqueline Bouvier ai tempi in cui era stata first lady alla Casa Bianca concentrandosi però anche sulla vita della donna in seguito all’assassinio di suo marito, il presidente John F. Kennedy, avvenuto nel 1963 a Dallas in Texas. Il film ha raggiunto una media di 713.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%.

Le Crociate | Rete 4

Balian, un maniscalco che ha perso la famiglia e che ha rischiato di perdere anche la fede, ha conosciuto un grande cavaliere, Godfrey di Ibelin, un crociato che dopo aver combattuto nel lontano Oriente ha fatto momentaneamente ritorno in patria, in Francia. Godfrey ha mostrato a Balian che cosa volesse dire essere un cavaliere e lo ha portato con sé in un favoloso viaggio attraverso i continenti per giungere fino in Terra. Il film ha raccolto una media di 631.000 spettatori con il 4.4% di share.

Finalmente la felicità | Canale 5

Un professore di musica di Lucca è stato chiamato dalla trasmissione di Maria De Filippi “C’è posta per te” e ha scoperto che sua madre, scomparsa da poco, aveva adottato a distanza una bambina brasiliana. La giovane, una bellissima modella, in italia per lavoro, sembrava voler incontrare il fratello, ma il loro incontro è stato ricco di colpi di scena. La pellicola ha emozionato una media di 1.937.000 spettatori pari all’11.6% di share.

Chicago PD | Italia 1

Jay ha iniziato a frequentare Camila, una ragazza che lavorava in locali notturni e se ne è innamorato immediatamente. Peccato che poco dopo abbia però scoperto che Camila fosse coinvolta in un giro di droga. La serie tv ha appassionato una media di 1.019.000 spettatori per il 6.6% di share.

In onda | La7

Il programma di approfondimento di La7 ha informato una media di 677.000 spettatori con uno share del 4.3%.

Tartarughe Ninja | NOVE

Il film del 2014 diretto da Jonathan Liebesman, con: Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner, Alan Ritchson, Noel Fisher e Pete Ploszek ha ottenuto una media di 324.000 spettatori (2% di share).