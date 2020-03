Don Matteo o Non si ruba a casa dei ladri: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 12 marzo 2020? Cosa dicono i dati Auditel in merito ai maggiori canali del digitale terrestre? Vediamo di scoprirlo insieme. Tanti erano comunque i programmi in onda oltre agli approfondimenti sull’attualità e quindi sul Coronavirus. Analizziamo, infine, anche la sfida pomeridiana che, molto probabilmente, a partire dalla settimana prossima subirà importanti modifiche. Rai e Mediaset, adattandosi alle disposizioni del Governo, per la sicurezza dei propri lavoratori, hanno infatti sospeso alcune trasmissioni e cambiato i loro palinsesti quotidiani.

Ascolti tv ieri, 12 marzo 2020. Dati Auditel ieri sera

Don Matteo 12, su Rai 1: Terence Hill, con la penultima puntata, ha incollato alla tv una media di 6.682.000 spettatori pari al 25.2% di share.

Il giustiziere della notte, su Rai 2: il film ha appassionato una media di 2.039.000 spettatori pari al 7.2% di share.

Filumena Marturano, su Rai 3: Il film totalizza 784.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%.

Dritto e Rovescio, su Rete 4: Del Debbio ha informato una media di 1.630.000 spettatori con il 7.6% di share.

Non si ruba a casa dei ladri, su Canale 5: la pellicola ha divertito 2.813.000 spettatori pari al 10.6% di share.

Alice attraverso lo specchio, su Italia 1: la pellicola ha appassionato una media di 1.665.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Piazzapulita, su La7: Corrado Formigli ha interessato 1.491.000 spettatori con uno share del 6.8%.

Diretta Gol Europa League, su Tv8: il match ha tenuto con il fiato sospeso una media di 456.000 appassionati di calcio. Share del 1.5%.

Bestie di satana, su Nove: a sintonizzarsi sono stati in media 287.000 spettatori. Share del 1.1%.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 12 marzo 2020

Come sono andate, invece, le varie sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5? Ecco tutti i dati Auditel del pomeriggio.

Su Rai 1:

Vieni da Me – 2.295.000 – share 12.4%

– 2.295.000 – share 12.4% Paradiso delle Signore – 2.372.000 – share 14.6%

– 2.372.000 – share 14.6% La Vita in Diretta – 3.160.000 – share 17%

Su Canale 5: