Come una madre contro Live Non è la d’Urso: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 2 febbraio 2020? Chi ha vinto fra Vanessa Incontrada e Barbara d’Urso? La sfida era accesissima fra le due ammiraglie. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano programmi in onda da: Che tempo che fa a Non è l’Arena passando per Enjoy su Italia 1 con Diana Del Bufalo. Analizziamo dunque insieme le preferenze del pubblico.

Vince la prima serata la Fiction “Come una Madre” con Vanessa Incontrata al 21.63 di share. Live non è la d’urso arriva ad un buon 14.5%. Male Amore Criminale ed Enjoy.

Come una madre, Rai 1

Angela Graziani dopo aver perso suo figlio si è rifugiata nella casa della sua famiglia su un’isola. Qui ha incontrato una vicina, Elena, madre di due bambini, Bruno e Valentina, che avevano più o meno la stessa età che aveva Matteo, il figlio di Angela. L’incontro con i figli della vicina ha scatenato in Angela una tempesta di ricordi e di emozioni. Un giorno la nuova amica ha chiesto ad Angela di tenerle i bambini per qualche ora. Lei è dovuta andare ad incontrare un uomo dal nome esotico e misterioso “Kim”, che, avrebbe dovuto aiutarla ad uscire da un guaio molto brutto. Elena però non è più tornata e per Angela, Bruno e Valentina è iniziata una terribile avventura. La serie tv ha conquistato una media di 5.116.000 spettatori pari a 21.6 punti percentuali di share.

Che tempo che fa, Rai 2

Fabio Fazio è tornato su Rai 2 con una nuova puntata del suo amatissimo show. Ospiti: la direttrice generale del CERN di Ginevra Fabiola Gianotti, Il Ministro della Salute Roberto Speranza, Roberto Burioni, Aldo Rolfi e Maria Bigliani, vittime delle ultime scritte antisemite, Piero Angela e Roberto Saviano. Oltre a loro: Amadeus, Walter Veltroni, Giorgio Panariello, Marracash, Antonio Manzini e Rocío Muñoz Morales. La trasmissione ha così intrattenuto una media di 2.200.000 spettatori pari al 8.6% di share.

Amore criminale, storie di femminicidio, Rai 3

Veronica Pivetti è tornata su Rai 3 per dare voce alle donne vittime di violenza, ma anche alle famiglie delle donne uccise. Al centro della serata la storia di Luciana, una ragazza fragile che dopo aver perso il fratello ed il padre ha trovato un fidanzato molto chiuso e violento. L’idillio iniziale ben presto è diventato un incubo e dopo un anno e mezzo l’uomo ha ucciso Luciana nel parcheggio di un cimitero.La trasmissione ha interessato una media di 959.000 spettatori pari ad uno share del 4.02%.

Into the Sun, Rete 4

Takayama, il governatore di Tokyo è stato assassinato su commissione della yakuza. Per scoprire i moventi dell’omicidio ed i mandanti sono stati incaricati gli agenti della CIA Travis Hunter e Sean Mac. La pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 766.000 spettatori pari a 3.25 punti percentuali di share.

Live Non è la d’Urso, Canale 5

La terza puntata del nuovo anno di Live Non è la d’Urso ha appassionato una media di 2.450.000 spettatori pari al 14.5% di share. Tanti gli ospiti in studio. In primis Luigi Mario Favoloso con sua madre. Spazio poi a Raz Degan, Rita Rusic e tanti altri vip.

Enjoy – Ridere fa bene, Italia 1

Il nuovo programma comico di Italia 1 ha debuttato con una media di 996.000 spettatori pari al 4.2% di share. Al timone la bravissima Diana Del Bufalo che insieme a Diego Abatantuono ha governato due bande di comici con a capo, rispettivamente: Gigi & Ross e i Panpers. Capi Ultras: Dino Abbrescia e Gianluca Scintilla Fubelli.

Non è L’Arena, La7

Massimo Giletti è tornato su La7 per parlare di Coronavirus, attualità e soprattutto politica. La trasmissione ha informato così una media di 1.000.000 spettatori pari al 5.05% di share.