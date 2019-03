Ultima sfida fra Che tempo che fa e Il silenzio dell’acqua. Chi ha vinto, secondo gli ascolti tv di ieri, 24 marzo 2019? Chi ha avuto la meglio questa volta fra Rai 1 e Canale 5? Da un lato Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, dall’altro l’ultimo atto della fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ecco i dati Auditel della prima serata. In onda vi erano altri programmi come: The Good Doctor su Rai 2, Amore Criminale su Rai 3, Le Iene su Italia 1 e Non è l’Arena su La7. Per non parlare di Alessandro Borghese e Chef Rubio più agguerriti che mai, rispettivamente in onda su Tv8 e Nove. Come si è suddiviso pertanto il pubblico televisivo?

Ascolti tv ieri, 24 marzo 2019

RAI 1 – Che tempo che fa

Ramy Shehata e Adam El Hamami i due studenti che, presenti sul bus dirottato e incendiato lo scorso 20 marzo, con le loro telefonate hanno sventato la strage e salvato i loro compagni. Jury Chechi, Alessandro Siani,Toto Cutugno, ma anche Aldo Baglio. Ecco solo alcuni degli ospiti di Fabio Fazio per la nuova puntata del programma di Rai 1. La trasmissione ha interessato una media di 3.781.000 spettatori pari al 15.3% di share mentre a seguire Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto una media di 0.000.000 telespettatori pari al 00.00% di audience.

RAI 2 – The Good Doctor 2

L’arrivo del nuovo primario di chirurgia, il Dottor Han, ha portato un po’ di scompiglio nella vita di Shaun. La Dottoressa Lim ha tentato di dargli una mano, ma quando Shaun ha trovato la soluzione giusta al problema irrimediabile di una neonata, il Dottor Han ne è subito rimasto piacevolmente sorpreso e così tutto è andato per il verso giusto senza bisogno dell’intervento di Lim o di altri. Il telefilm ha incollato davanti alla tv una media di 2.295.000 spettatori pari al 9.4% di share.

RAI 3 – Amore criminale

La quarta puntata del programma di Rai 3 condotto da Veronica Pivetti è stata incentrata sulla storia di una donna vittima di due uomini violenti. Scappata da una precedente relazione con un uomo che alzava le mani, infatti, la protagonista del nuovo racconto si è consolata fra le braccia di colui che, poi, l’ha uccisa. La trasmissione ha informato una media di 1.087.000 spettatori con il 5.0% di share.

RETE 4 – Olanda vs Germania

In diretta dall’Amsterdam Arena è stata trasmessa la sfida tra l’Olanda di Koeman e la Germania di Low valida per la prima giornata del gruppo C. Il match ha tenuto con il fiato sospeso, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.976.000 spettatori pari a 7.9% percentuali di share.

CANALE 5 – Il silenzio dell’acqua

Mentre Matteo era ancora sospettato a causa del sangue sulle sue scarpe, Andrea e Luisa hanno scoperto il ruolo di Don Carlo nella vita di Laura. Il mistero pian piano si è dipanato e i due protagonisti sono riusciti a giungere alla verità. L’ultima puntata della fiction ha raggiunto una media di 3.046.000 spettatori con il 14.3% di share.

ITALIA 1 – Le Iene Show

Nadia Toffa, Filippo Roma e Matteo Viviani hanno condotto una nuova puntata de Le Iene Show. Tante le inchieste in onda. La trasmissione ha così interessa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.802.000 spettatori pari al 10.4% di share.

LA7 – Non è L’Arena

Nuova puntata del programma condotto da Massimo Giletti. Il giornalista si è occupato di attualità politica anche per via delle prime notizie non ufficiali sulle elezioni in Basilicata. La trasmissione ha portato a casa una media di 1.480.000 spettatori pari al 6.8% di share.

TV8 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti 5

Romina, Giorgia, Fabrizio e Marco si sono sfidati per aggiudicarsi i favori di Alessandro. Lo chef è andato alla scoperta dei Castelli romani, per assaggiare la migliore porchetta del luogo. La sfida ha entusiasmato una media di 562.000 spettatori pari al 2.5% di share.

NOVE – Camionisti in trattoria

Chef Rubio, insieme ai suoi amati camionisti, girando l’Italia in cerca delle migliori trattorie del Paese si è recato, questa volta, in Friuli Venezia Giulia. La trasmissione ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, 375.000 spettatori pari a 1.6% percentuali di share.