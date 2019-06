Cosa hanno visto i telespettatori in televisione secondo gli ascolti tv di ieri, 2 giugno 2019? Quale trasmissione ha vinto la prima serata? A darsi battaglia sulle due ammiraglie avversarie vi erano: l’ultima puntata di Che tempo che fa su Rai 1 e l’ultima puntata di New Amsterdam su Canale 5. Sugli altri maggiori canali del digitale terrestre, invece, come ogni domenica sera, l’offerta era più variegata che mai. Quali programmi hanno rosicchiato pertanto spettatori alle due avversarie? Ecco tutti i dati Auditel ieri. Scopriamolo insieme.

Ascolti tv ieri, 2 giugno 2019

Che tempo che fa, Rai 1

Mara Venier, Lello Arena, #Enzo Decaro e Maria Grazia Cucinotta, Alvaro Soler, Carlo Cottarelli, Paolo Mieli e Carlo Verdelli. Questi sono stati solo alcuni degli ospiti dell’ultima puntata del programma condotto da Fabio Fazio su Rai 1. Il conduttore ha dato appuntamento all’anno prossimo su Rai 2. Lo show ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

NCIS / FBI, Rai 2

I piani per le vacanze della squadra sono stati sospesi quando l’indagine sull’omicidio di un veterano della Marina ha incluso la scoperta di un neonato che non ha identificazione e nessun legame apparente con una famiglia. La serie tv ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share. A seguire FBI ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Play Off “Verona – Cittadella”, Rai 3

La finale di ritorno tra: Verona e Cittadella, valida per i Play Off di Serie B, ha tenuto con il fiato sospeso, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 fra tifosi e appassionati di calcio. Il match ha raggiunto 00.00 punti percentuali di share.

Pensavo fosse amore invece era un calesse, Rete 4

La pellicola cult del 1991 di genere commedia, diretta da Massimo Troisi, con: Massimo Troisi, Marco Messeri, Nuccia Fumo, Francesca Neri e Natalia Bizzi ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

New Amsterdam, Canale 5

Max ha ricevuto una pessima notizia e ne è rimasto sconvolto. Per reazione ha quindi aggredito Reynolds ritenendolo direttamente responsabile del decesso dell’agente McNeil. Questa la primissima parte della trama degli ultimi episodi dell’amatissimo telefilm americano che ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Una notte da leoni, Italia 1

Doug, Phil, Stu e Alan, un gruppo di amici, all’annuncio del matrimonio di Doug hanno deciso di organizzare una festa di addio al celibato a Las Vegas. Giunti sul posto i quattro si sono recati sul tetto dell’albergo in cui risiedevano e una volta qui hanno iniziato a bere in onore della loro amicizia. Il mattino seguente gli amici si sono però svegliati intontiti e privi di ricordi della sera precedente e dopo aver riacquistato un minimo di lucidità si sono accorti che la stanza dell’hotel era totalmente sottosopra e che il loro amico Doug, lo sposo, era scomparso nel nulla. Il film ha divertito 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Non è L’Arena, La7

Massimo Giletti ha condotto una puntata della sua trasmissione in onda su La7. Il giornalista ha intervistato in primis Matteo Salvini e poi ha aperto un dibattito sul processo Ruby Ter. Giletti ha infine concluso dando quasi la linea a Barbara d’Urso per mercoledì sera. Il giornalista ha annunciato l’arrivo su Canale 5 di Mark Caltagirone. La trasmissione ha informato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

La Notte dei Re | Tv8

A sintonizzarsi su Tv8 sono stati, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.