Che Dio ci aiuti contro New Amsterdam: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 4 giugno 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda in questo primo giovedì sera di giugno. Su Rai 1 è stata proposta la replica di una delle fiction più amate degli ultimi tempi mentre su Canale 5 una serie tv americana di grande successo oltre Oceano. Tante erano le sfide in onda, però, oltre a quella sulle due ammiraglie. Un esempio? Quella fra Rete 4 e La7 ovvero Dritto e Rovescio e lo Speciale di Piazzapulita. Analizziamo dunque insieme le preferenze del pubblico.

Ascolti tv ieri, 4 giugno 2020: I dati Auditel di ieri sera

Che Dio ci aiuti, su Rai 1: la fiction con protagonisti Elena Sofia Ricci, seppur in replica, ha appassionato una media di 2.671.000 spettatori pari al 12% di share.

Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno, su Rai 2: il film ha tenuto con il fiato sospeso una una media di 932.000 spettatori pari al 3.8% di share.

Opera senza autore, su Rai 3: il film ha ottenuto una media di 1.429.000 spettatori pari ad uno share del 6.4%.

Dritto e Rovescio, su Rete 4: Paolo Del Debbio ha interessato una media di 1.472.000 spettatori con l’8% di share.

New Amsterdam, su Canale 5: la serie tv ha entusiasmato una media di 2.439.000 spettatori pari al 10.8% di share.

Il cosmo sul comò, su Italia 1: il film ha divertito una media di 1.695.000 spettatori pari al 7.4% di share.

Speciale Piazzapulita, su La7: Formigli ha informato una media di 1.096.000 spettatori con uno share del 4.9%.

Sole, Cuore & Amore, su Tv8: la pellicola ha raggiunto una media di 348.000 spettatori con il 1.4% di share.

Man on Fire – Il fuoco della vendetta, su Nove: la pellicola ha raccolto una media di 586.000 spettatori con 2.9 punti percentuali di share.

Ascolti Ieri pomeriggio – Auditel del 4 giugno 2020

Come sono andate, invece, le varie sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5?

Rai 1:

Io e Te totalizza 1.361.000 spettatori (8.8%) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.258.000 spettatori (10%). La Vita in Diretta realizza un ascolto medio di 1.862.000 spettatori con il 15.1%.

Su Canale 5:

Beautiful totalizza un ascolto medio pari a 2.752.000 spettatori (15.5% di share), a seguire la Soap spagnola Una Vita ha realizzato 2.660.000 spettatori con il 16.1% di share mentre Uomini e Donne si porta al 20.8% con 2.956.000 spettatori (finale 2.498.000 – 19.9%); Il Segreto sigla il 17.8% con 2.091.000 spettatori.