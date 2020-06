Che Dio ci aiuti 5 vs Tu si que vales. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 25 giugno 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata tv in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Rispetto settimana scorsa il palinsesto ha subito qualche cambiamento. Intanto la fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci si è dovuta scontrare con il programma che vede in giuria: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Oltre a ciò su Rai 2 vi erano pure Stefano De Martino e Fatima Trotta con Made in sud mentre su La7 la serie tv Chernobyl.

Ascolti tv ieri, 25 giugno 2020: I dati Auditel di ieri sera

Che Dio ci aiuti, su Rai 1: la fiction, in replica, ha incollato davanti alla tv una media di 2.277.000 spettatori pari all’11.5% di share.

Made in sud, su Rai 2: il programma ha fatto ridere una media di 1.654.000 spettatori pari al 9% di share.

Ogni cosa e illuminata, su Rai 3: la trasmissione ha interessato una media di 659.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%.

Dritto e Rovescio, su Rete 4: Paolo Del Debbio ha ottenuto una media di 1.113.000 spettatori con il 6.8% di share.

Tu si que vales, su Canale 5: la trasmissione ha intrattenuto una media di 2.136.000 spettatori pari al 14.7% di share.

L’incredibile Hulk, su Italia 1: la pellicola ha entusiasmato una media di 1.187.000 spettatori pari al 6% di share.

Chernobyl, su La7: la serie tv, già andata in onda sui canali a pagamento, ha appassionato una media di 1.130.000 spettatori con uno share del 5.7%.

Destinazione matrimonio, su Tv8: la pellicola ha portato a casa una media di 433.000 spettatori con il 2.1% di share.

Tutta la verità, su Nove: a sintonizzarsi sono stati in media di 368.000 spettatori con 1.8 punti percentuali di share.

Ascolti Ieri pomeriggio – Auditel del 25 giugno 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Io e te: 1.243.000 spettatori (9.5% di share)

Il Paradiso delle Signore: 1.165.000 spettatori (11.4% di share).

La Vita in Diretta: 1.362.000 spettatori con il 15.3% di audience.

Su Canale 5:

Beautiful: 2.564.000 spettatori con il 16.7% di audience.

Una Vita: 2.438.000 spettatori con il 17.5% di audience.

Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.525.000 spettatori con il 20.6%.

Il Segreto: 1.774.000 spettatori con il 17.8% di audience.