Captain Phillips – Attacco In Mare Aperto vs la Finale di C’è Posta per te : chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 13 marzo 2021? Ecco tutti i dati Auditel relativi alla prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tante erano le sfide in onda oltre a quella sulle due ammiraglie avversarie. Analizziamo insieme i dati per scoprire le preferenze del pubblico prima di passare, poi, ai dati del pomeriggio di Rai 1 e Canale 5.

Ascolti tv ieri: Captain Phillips – Attacco In Mare Aperto vs C’è Posta per te. Dati Auditel ieri, 13 marzo 2021

Ottima chiusura per C’è Posta per te con 6.5 milioni di telespettatori e il 30.9% di share. Stagione d’oro per Maria De Filippi. Da sabato prossimo nuova sfida con il Serale di Amici 20. Nel pomeriggio boom anche per Verissimo.

Rai 1: la pellicola intitolata Captain Phillips – Attacco In Mare Aperto ha raggiunto una media di 3.137.000 spettatori pari al 13.1% di share.

Rai 2: la serie tv straniera FBI ha appassionato una media di 1.406.000 spettatori pari al 5.2% di share. A seguire la serie tv Blue Bloods ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.372.000 spettatori. Share pari a 5.2 punti percentuali.

Rai 3: Fiamme d’amore ha portato a casa una media di 857.000 spettatori pari al 3.8% share.

Rete 4: il film intitolato Lo chiamavano Bulldozer, con Bud Spencer, ha entusiasmato una media di 1.055.000 spettatori pari al 4.4% di share.

Canale 5: C’è Posta per te 2021 ha chiuso i battenti con una media di 6.518.000 spettatori pari al 30.9% di share. Luciana Littizzetto ha coinvolto Belen Rodriguez, Andreas Muller insieme a Veronica Peparini e Gemma Galgani per cercare fidanzato e ricevere consigli. Altra sorpresa della serata? Quella che ha coinvolto Alessandra Amoroso.

Italia 1: il film d’animazione intitolato Pets – Vita da animali, ha raggiunto una media di 1.064.000 spettatori pari al 4.1% di share.

La7: il programma Eden – Missione pianeta ha interessato una media di 628.000 spettatori pari a 2.8punti percentuali di share.

Tv8: Harry e Megan ha incuriosito una media di 397.000 spettatori. Share dell’1.50%

Nove: il documentario Ostaggi – attacco allo scuolabus ha fatto registrare 306.000 spettatori. Share dell’1.20%.

Ascolti Tv, dati Ascolto ieri, DayTime Pomeriggio

Rai 1

ItaliaSì: 1.487.000 spettatori per l’11.5% di share nella prima parte, 0.000.000 spettatori con 00.00% share nella seconda.

Canale 5

Verissimo: 2.925.000 spettatori pari al 22.7% di share. Nella seconda parte 2.607.000 spettatori per il 17.9% di share.