Biancaneve contro lo Speciale Viaggio nella Grande Bellezza – Nativity: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 29 dicembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre con relativi indici di ascolto.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 29 dicembre 2020

Vince Biancaneve, il film su Rai 1. Rispetto all’anno scorso, in onda su Rai 2, la pellicola migliora di gran lunga il risultato portato a casa. Tira una brutta aria in Mediaset. Cesare Bocci potrebbe finire per essere declassato e mandato in onda su Rete 4. Sarà davvero così? Il risultato ottenuto pare piuttosto deludente. Ottimi ascolti per Le Iene.

Ascolti Tv Biancaneve

Rai 1: la saga dedicata alla Principesse Disney ha allietato le Feste di Natale. Biancaneve, la commedia con protagoniste Julia Roberts e Lily Collins, che nel cast vede anche la presenza di: Armie Hammer, Nathan Lane, Martin Klebba e Jordan Prentice, ha conquistato una media di 4.455.000 spettatori. Share del 18.50%.

Auditel Un’ora sola vi vorrei

Su Rai 2: Enrico Brignano con Un’ora sola vi vorrei per le Feste ha intrattenuto e fatto ridere una media di 2.068.000 spettatori pari a 8 punti percentuali di share.

Ascolti Maria Teresa

Rai 3: la seconda puntata della mini serie intitolata Maria Teresa ha appassionato una media di 1.024.000 spettatori. Share pari al 4%. Nonostante la giovane età Maria Teresa ha deciso di sposare Franz Stephan di Lorena e creare con lui una famiglia molto numerosa. La sovrana si è però dedicata anche agli studi di storia politica e la sua conoscenza, unitamente alla sua forza e determinazione, l’hanno portata a governare il paese alla morte di Carlo VI.

Auditel Selvaggi

Rete 4: la commedia del 1995 intitolata Selvaggi e diretta da Carlo Vanzina, con, nel cast: Antonello Fassari, Ezio Greggio, Leo Gullotta, Cinzia Leone, Franco Oppini e Monica Scattini, ha divertito una media di 902.000 spettatori pari al 3.6% di share.

Ascolti tv Speciale Viaggio nella Grande Bellezza – Nativity

Canale 5: lo speciale Viaggio compiuto nella Grande Bellezza da Cesare Bocci, tra emozioni e sorprese alla scoperte dei luoghi d’incanto del nostro Paese nella grandiosità della sua storia ha entusiasmato una media di 1.700.000 spettatori. Share pari al 7.9%.

Auditel Le Iene presentano: Un anno di Covid-19

Su Italia 1: lo Speciale de Le Iene, intitolato Un anno di Covid-19, ha informato una media di 1.858.000 spettatori. Share pari a 10.9 punti percentuali. Sono state poste sotto i riflettori le peculiarità dell’Italia e le cose che hanno funzionato, ma anche tutte le cose andate male e che potevano essere fatte sicuramente molto meglio.

Ascolti Sabrina

La7: la pellicola del 1954 diretta da Billy Wilder, con: Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, William Holden e Walter Hampden, intitolata Sabrina, ha raggiunto una media di 712.000 spettatori. Share del 3%. Ad essere raccontata è stata la storia della giovane ed avvenente figlia dell’autista che fin da subito si è presa una cotta per il rampollo dei Larrabee, un giovane sciupafemmine.

Auditel Il bacio di mezzanotte

Tv8: il film Il bacio di mezzanotte ha incollato davanti al teleschermo una media di 630.000 spettatori pari al 2.5% di share.

Audience I magnifici sette

Nove: il western degli anni 60, diretto da John Sturges, con: Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert Vaughn e Brad Dexter ha ottenuto una media di 744.000 spettatori. Share del 3.3%.