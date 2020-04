Quarta ed ultima sfida fra: Bella da morire e Live Non è la d’Urso. Cristiana Capotondi vs Barbara d’Urso. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 5 aprile 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Come ogni domenica vi erano tanti programmi in onda e numerose sfide di cui possiamo occuparci questa mattina. La seconda più interessante comprende il programma di Fabio Fazio e quelli di Massimo Giletti. Chi ha vinto fra: Che tempo che fa a Non è l’Arena? Scopriamolo analizzando insieme tutti i dati.

Ascolti tv ieri sera, Auditel domenica 5 aprile 2020

Bella da morire su Rai 1: la fiction ha concluso la messa in onda con una media di 5.844.000 spettatori pari al 20.5% di share.

Che tempo che fa su Rai 2: Fabio Fazio ha catturato 2.823.000 spettatori pari ad uno share del 9.3%. Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.233.000 spettatori. Share del 9.6%.

Borg McEnroe, su Rai 3: la pellicola ha ottenuto una media di 1.052.000 spettatori pari ad uno share del 3.5%

The next three days su Rete 4: il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 912.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%.

Live Non è la d’Urso su Canale 5: Barbara d’Urso ha intrattenuto 2.474.000 spettatori pari all’11.1% di share. Da segnalare il discorso “storico” della Regina Elisabetta per il CoronaVirus.

Un’impresa da Dio su Italia 1: la pellicola entusiasmato una media di 2.455.000 spettatori con l’8.1% di share.

Non è L’Arena su La7: Massimo Giletti ha informato una media di 1.819.000 spettatori con il 5.8% di share. Nella seconda parte: 1.369.000 spettatori per il 6.3% di share.

I delitti del Barlume: la serie ha tenuto con il fiato sospeso una media di 630.000 spettatori con il 2.1% di share.

Camionisti in trattoria su Nove: portata dopo portata è venuta fame ad una media di 358.000 spettatori. Share dell’1.2%.

Ascolti tv pomeriggio: Auditel 5 aprile 2020

Controlliamo ora il pomeriggio di Rai 1 passando da Mara Venier a Francesca Fialdini.

Domenica In su Rai 1: Mara Venier ha conquistato 3.830.000 spettatori con il 17.38% di share nella prima parte e 3.236.000 spettatori con il 17.10% di share nella seconda parte.

Da Noi – A Ruota Libera: Francesca Fialdini ha appassionato 2.810.000 spettatori per il 13.64% di share.