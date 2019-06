Ascolti tv ieri, Belgio – Italia VS Ciao Darwin 7 | Auditel 22 giugno 2019

La Nazionale Under 21 e quindi la sfida fra Belgio e Italia valida per gli Europei o la replica della puntata di Ciao Darwin 7 con protagonista Francesca Cipriani? Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 22 giugno 2019, la prima serata televisiva? Scopriamolo insieme analizzando i dati Auditel della serata.

Ascolti tv ieri sera: sfida tra “Belgio e Italia” vs “Ciao Darwin 7” – Auditel 22 giugno 2019

Europei Under 21: Belgio-Italia | Rai 1

Dentro o fuori? La Nazionale italiana Under 21 è scesa in campo per affrontare il Belgio in una partita importantissima. Il match che ha avuto luogo nello Stadio del Tricolore di Reggio Emilia, trasmesso da Rai 1 con la telecronaca di Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 5.057.000 tifosi per il 28.9% di share.

Lei non è tua figlia | RAI 2

La pellicola drammatica diretta da Jason Bourque, con: Andrea Roth, Sarah Dugdale, Rachel Hayward, Steve Bacic, Nicole Muñoz e Matthew Kevin Anderson ha conquistato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.179.000 spettatori. Share del 6.7%.

Ogni cosa è illuminata | RAI 3

Terza attesissima puntata della seconda edizione del programma condotto da Camila Raznovich. La conduttrice ha dato inizio così ad un nuovo viaggio tra emozioni e conoscenza, un viaggio che ha portato i telespettatori nel futuro. La trasmissione ha raggiunto così una media di 666.000 di spettatori pari a 4.1 punti percentuali di share.

Una vita | Rete 4

Samuel, preoccupato perché Diego voleva ritrovare Jaime in Svizzera, ha tentato di far di tutto per farlo desistere. Ursula però aveva già previsto tutto. La soap opera spagnola ha entusiasmato una media di 900.000 spettatori per il 5.4% di share.

Ciao Darwin 7 | Canale 5

La replica di Ciao Darwin 7, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha intrattenuto e fatto ridere una media di 2.065.000 spettatori pari al 13.4% di share. Protagonista indiscussa della serata è stata Francesca Cipriani.

Cinderella Story | Italia 1

Da quando suo padre è morto, Sam Martin è stata costretta a subire continue angherie da parte della sua matrigna e delle sorellastre. Un giorno però le cose per Sam sono cambiate. Un ragazzo misterioso si è infatti interessarsi a lei. Il film ha appassionato una media di 743.000 spettatori pari a 4.4 punti percentuali di share.

The Little Murders | La7

La saga dei gialli continua a tener banco sulla Rete di Urbano Cairo. Il telefilm, secondo gli ascolti tv di ieri, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 307.000 spettatori per il 2.4% di share.

Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine | Tv8

La prima puntata del documentario sul caso di cronaca nera più discusso degli ultimi anni: la scomparsa di Yara Gambirasio ha interessato una media di 312.000 spettatori per l’1.9% di share.

Nations League M | Nove

