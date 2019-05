Sfida inedita per un venerdì sera tutto particolare. Cosa dicono gli ascolti di ieri, 24 maggio 2019? Chi ha vinto fra la Semifinale di Ballando con le Stelle 2019 e l’ultima puntata di Ciao Darwin 8? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri, 24 maggio 2019

Vince la prima serata CiaoDarwin con 4.497.000 (21,71%), a seguire Ballando con le stelle con 4.333.000 (20,70%). Di seguito tutti i dati.

Ascolti Tv Ballando con le Stelle 2019 | Rai 1

La Semifinale di Ballando con le Stelle 2019, eccezionalmente di venerdì sera, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 4.333.000 milioni col 21,24% di share. Ospite della serata: Massimo Giletti. Dopo il suo ‘non’ ballo si sono fatte sempre più forti le voci su un suo possibile ritorno in Rai. A far discutere gli utenti sui social è stato il modo con cui la carlucci ha trattato Stefano Orodei per via delle sfuriate di gelosia.

Captain America: Civil War | Rai 2

Il film del 2016 diretto da Anthony Russo, con: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie e Jeremy Renner ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Audience L’Aquila Grandi Speranze | Rai 3

A casa Basile la tensione è salita alle stelle. Franco ha continuato ad indagare su suo padre, convinto che avesse avuto un ruolo nella scomparsa di Costanza, mentre Silvia, seguendo le indicazioni della medium, si è recata a Milano per cercare tracce della figlia. Il progetto di Riccardo, intanto, è andato avanti a gonfie vele, finché Gianni non ha deciso di giocare il tutto per tutto pur di ostacolarlo. La fiction ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 00.00%.

Ascolti Quarto Grado | Rete 4

Gianluigi Nuzzi si è occupato di numerosi casi di cronaca nera, ma anche di diversi cold case. La trasmissione ha interessato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Ascolti Tv Ciao Darwin 8 | Canale 5

L’ultima sfida di questa edizione dell’amatissimo programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, che ha fatto segnare un successo dopo l’altro, ha visto scendere in campo: Umani vs Mutanti. A capitanare le due squadre, rispettivamente: Claudia Ruggeri e il Ken Umano. Il programma ha così intrattenuto, battaglia dopo battaglia, una media di 4.497.000 milioni di telespettatori pari al 21.71% di share.

Auditel Segnali dal futuro | Italia 1

Un professore ha rinvenuto nel cortile della scuola elementare del figlio una capsula temporale sepolta nel 1963, contenenti sconvolgenti predizioni su alcuni disastri naturali, tra cui l’imminente fine del mondo. L’uomo si è convinto che la sua famiglia giocasse un ruolo determinante nei catastrofici eventi che si susseguivano. Il film ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Auditel Bersaglio Mobile | La7

Al posto di Piazzapulita è andata in onda una nuova puntata di Bersaglio Mobile con Enrico Mentana. La trasmissione, dedicata alle prossime Elezioni, ha informato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Ascolti Bruno Barbieri 4 Hotel | TV8

Tra la Val di Fassa e la Val di Fiemme, nel Trentino innevato, Bruno Barbaieri ha conosciuto: Alberto, Manuela, Mattia e Francesco. Lo chef ha dovuto giudicare l’offerta dei quattro e stabilire il migliore. Il programma ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Audience Fratelli di Crozza | Nove

Lo show di Maurizio Crozza, il comico genovese, ha fatto ridere una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.