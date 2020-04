Un nuovo giorno – Andrea Bocelli contro Karol, un Papa rimasto uomo: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 28 aprile 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda. Analizziamo quindi attentamente dato per dato per capire le preferenze del pubblico. Passiamo infine alle sfide pomeridiane.

Ascolti tv ieri sera. Dati Auditel 28 aprile 2020

Un nuovo giorno – Andrea Bocelli, su Rai 1: la musica dell’amatissimo cantante ha emozionato 2.697.000 spettatori pari al 10.6% di share.

Finalmente sposi, su Rai 2: il film con protagonisti gli “Arteteca” ha fatto ridere una media di 2.844.000 spettatori pari al 10% di share.

#Cartabianca, su Rai 3: Bianca Berlinguer ha informato una media di 1.418.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%.

Fuori dal coro, su Rete 4: la trasmissione ha interessato una media di 1.494.000 spettatori con il 7% di share.

Karol – Un Papa rimasto uomo, su Canale 5: la pellicola ha conquistato una media di 2.327.000 spettatori pari al 10.2% di share.

Le Iene Show, Italia 1: la trasmissione si è aggiudicata una media di 2.173.000 spettatori pari al 10.6% di share. Da segnalare l’esilarante scherzo a Luigi Mario Favoloso.

diMartedì su La7: Giovanni Floris ha ottenuto una media di 1.786.000 spettatori con uno share del 7%.

SpiderMan Homecoming, su Tv8: il film ha entusiasmato una media di 896.000 spettatori con il 3.5% di audience.

Sei giorni, sette notti, su Nove: la pellicola ha appassionato 669.000 spettatori con il 2.4% di audience.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 28 aprile 2020

Come sono andate le sfide pomeridiane fra le due ammiraglie avversarie?

Su Rai 1:

La Vita in Diretta : 1.870.000 spettatori e share del 9.5% e 1.972.000 spettatori e share del 12.1% nella seconda parte

: 1.870.000 spettatori e share del 9.5% e 1.972.000 spettatori e share del 12.1% nella seconda parte Il Paradiso delle Signore : 1.890.000 spettatori per il 12.1% di share.

: 1.890.000 spettatori per il 12.1% di share. La Vita in Diretta: 2.210.000 spettatori e il 13.6% di share.

Su Canale 5: