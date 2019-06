Siamo già arrivati a metà giugno. I palinsesti si sono svuotati e le ferie estive hanno finalmente preso il via. Cosa ci dicono però gli ascolti tv di ieri, sabato 15 giugno 2019? Cosa hanno visto i telespettatori in tv? All’ultimo minuto la replica dello show del 2015 di Al Bano e Romina è stato sostituito dalla replica de La Traviata per rendere omaggio al famoso regista scomparso nella giornata di ieri. Cosa hanno visto i telespettatori? Fra le due ammiraglie avversarie, che si sono contese la vittoria della prima serata, hanno preferito vedere, invece, uno dei vari film proposti sui maggiori canali del digitale terrestre? Analizziamo insieme i vari dati Auditel.

Ascolti tv ieri, 15 giugno 2019

+++ Vittoria per Ciao Darwin 7 con il 15% di share. La Traviata, al posto di AL Bano e Romina, ha ottenuto il 7% di share +++

La Traviata | Rai 1

Lo show in onore di Franco Zeffirelli ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.273.000 spettatori pari al 7.7% di share. Lo spettacolo ha sostituito all’ultimo minuto la replica dello show di Al Bano e Romina del 2015 all’Arena di Verona.

Tutti i segreti della mia famiglia | RAI 2

Dopo la morte dei suoi genitori, dovuta ad un misterioso incidente stradale, Emily Chasen si è occupata da sola di suo fratello Ethan e sua sorella Lexi. Per lei la morte dei genitori era però da imputare a un misterioso assassino. Emily ha deciso quindi di nascondere la verità a Ethan e Lexi e si è trasferita in una piccola città della Louisiana per vivere lontano dalla scena della tragedia. L’assassino però nel frattempo ha iniziato ad aggirarsi nei paraggi. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.310.000 spettatori pari al 7.7% di share.

Ogni cosa è illuminata | RAI 3

Seconda puntata della seconda edizione del programma condotto da Camila Raznovich. La conduttrice ha dato inizio così ad un nuovo viaggio tra emozioni e conoscenza. La trasmissione ha interessato una media di 783.000 spettatori per il 5% di share.

Una vita | Rete 4

Felipe è riuscito a ottenere l’indulto per Diego. Quest’ ultimo è scappato dall’ospedale per andare a trovare Blanca. La soap opera spagnola ha appassionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 977.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Ciao Darwin 7 | Canale 5

La replica di Ciao Darwin 7, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha divertito una media di 2.174.000 spettatori pari al 15% di share.

Alla ricerca dell’isola di Nim | Italia 1

La pellicola del 2008 di genere avventura, diretta da Jennifer Flackett, con: Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard Butler, Michael Carman, Mark Brady e Anthony Simcoe ha entusiasmato una media di 1.115.000 spettatori pari a 6.7 punti percentuali di share.

The Little Murders of Agatha Christie | La7

Avril ha ricevuto una proposta di matrimonio da Emile Deboucke, l’uomo che gestiva i mulini con lo stesso nome. Una serie di omicidi, perpetrati nella fabbrica Deboucke, hanno portato Laurence a sospettare proprio del proprietario. Il giallo ha incollato alla tv una media di 350.000 spettatori per il 2.7% di share.

Delitti Speciale Garlaco | Tv8

Attraverso testimonianze di familiari, amici, consulenti legali e investigatori e con l’aiuto di ricostruzioni, Tv8 ha analizzato luci e ombre di un delitto senza precedenti, che ha sconvolto la piccola cittadina di Garlasco. La trasmissione ha informato una media di 406.000 spettatori per il 2.5% di share.

Rush Hour – Due Mine Vaganti | Nove

Le mani più veloci dell’oriente hanno incontrato la bocca più grande dell’occidente. Il detective Ispettore Lee Chan, un agente inflessibile e immerso nel suo lavoro, l’orgoglio del Regale Corpo di Polizia di Hong Kong, è volato in America per salvare la figlia dal suo rapitore: il genio criminale che ha anche ucciso il partner diLee. Il film ha raggiunto una media di 326.000 spettatori. Share del 2%.