Dopo il debutto di settimana scorsa gli occhi, anche stamattina, sono tutti puntati su Canale 5 e quindi su Adriano Celentano. Cosa dicono quindi gli ascolti tv di ieri, 14 novembre 2019? Chi ha vinto fra l’ultima puntata di Un passo dal Cielo 5 e Adrian? Quanti hanno fatto invece le altre trasmissioni? Scopriamolo insieme analizzando tutti i dati Auditel. Tanti erano, infatti, i programmi in onda oltre a quelli sulle due ammiraglie avversarie. Su Rai 3, ad esempio, è andata in onda l’ultima puntata dello show di Raffaella Carrà. Occhio anche sull’andamento di X Factor su Sky.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Un Passo dal Cielo 5 e Adrian. Auditel 14 novembre 2019

Maria non fa il miracolo! Adrian cala ancora totalizzando il 13.7%, vince Un Passo dal Cielo 5 con il 22.3% di audience. Bene A Raccontare comincia Tu.

Un passo dal Cielo 5, Rai 1

La serie tv ha concluso la messa in onda con una media di 4.966.000 spettatori pari al 22.3% di share. Tutti i nodi, o quasi, sono venuti finalmente al pettine.

The Avengers, Rai 2

I supereroi più famosi si sono riuniti in una squadra di personaggi Marvel leggendari come Iron Man, l’incredibile Hulk, Thor, Captain America, Occhio di Falco e Vedova Nera. Quando la comparsa di un nemico inatteso ha minacciato la tranquillità e la sicurezza del mondo, Nick Fury, direttore dell’agenzia internazionale per il mantenimento della pace conosciuta come S.H.I.E.L.D., si è ritrovato ad aver bisogno di una squadra che salvasse il pianeta dall’orlo del disastro. La pellicola ha appassionato una media di 995.000 spettatori pari al 4.4% di share. (Qui la recensione di Christian Fregoni).

A raccontare comincia tu, Rai 3

Raffaella Carrà ha intervistato Luciana Littizzetto nell’ultima puntata del suo show. Tanti aneddoti sono venuti a galla, così come alcuni scottanti retroscena. La trasmissione ha fatto ridere una media di 1.923.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%.

Dritto e Rovescio, Rete 4

Paolo Del Debbio ha intervistato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sui temi di politica e stretta attualità: la manovra finanziaria, il caso ex-Ilva, causa di continue tensioni per la maggioranza, il ruolo del suo partito all’interno del Centrodestra e l’immigrazione. Con il consigliere comunale ed europarlamentare della Lega Silvia Sardone, il presidente del Municipio 7 di Milano Marco Bestetti e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, si è parlato del tema della sicurezza e della povertà nelle periferie italiane, spesso campo di scontro in cui emergono due facce molto diverse del nostro Paese. Il programma ha interessato una media di 1.205.000 spettatori con il 6.7% di share.

Adrian di Adriano Celentano, Canale 5

Adriano Celentano ha incollato alla tv una media di 3.439.000 spettatori pari al 13.7% di share. Ospiti in studio, insieme al Molleggiato: Maria De Filippi e Gianni Morandi. Il Cartone vero e proprio ha totalizzato 1.527.000 pari al 8.7% di share.

The Transporter, Italia 1

Frank Martin, un ex agente delle forze speciali, ha vissuto un’esistenza tranquilla sulla costa francese nel Mediterraneo, salvo le occasionali missioni da “Trasportatore” mercenario. In grado di spostare carichi sia umani sia no, durante le sue missioni Frank si è attenuto scrupolosamente a regole che lui stesso si è imposto. La serie tv ha appassionato una media di 1.515.000 spettatori pari al 6.2% di share.

Piazzapulita, La7

Il programma di Corrado Formigli ha ottenuto una media di 998.000 spettatori con uno share del 5.4%. Ad andare in onda è stata una inchiesta sull’emergenza maltempo che sta flagellando l’Italia. Drammatiche le immagini dell’acqua alta a Venezia.

Spazio poi alla campagna elettorale che infiamma l’Emilia Romagna e le sue implicazioni a livello nazionale.Tra gli ospiti di Corrado Formigli: Gianluigi Paragone (M5S), Stefano Bonaccini (PD), Roberto Maroni (Lega), lo scrittore Gianrico Carofiglio, i giornalisti Annalisa Cuzzocrea e Antonio Padellaro, la conduttrice di Eden – Un Pianeta da Salvare Licia Colò e la conduttrice radiofonica Paola Maugeri.

Spider-Man 2, TV8

A New York, il mite Peter Parker ha fatto sempre più fatica a conciliare la vita del tranquillo e timido studente con quella del supereroe al servizio della giustizia. Peter, tormentato dai suoi segreti, si è reso conto che i rapporti con le persone che amava erano in pericolo, in particolar modo il suo amore per Mary Jane Watson. Presto ha dovuto, infatti, impiegare tutte le sue energie per sconfiggere un nuovo brillante e temibile nemico, il brillante scienziato Otto Octavius che si è trasformato nel tentacolare e malvagio “Doc Ock. Il film ha entusiasmato una media di 382.000 spettatori. Share del 1.7%.

Indovina Chi, Nove

Percie Jones, un uomo di successo, sicuro di sé, certo di avere sempre ragione e di conoscere la verità sulle cose, si è dovuto scontrare con sua figlia Theresa, l’artistoide della famiglia, che si p presentata a casa in occasione del 25mo anniversario di matrimonio dei genitori con Simon, un ragazzo bianco. Il film ha raggiunto una media di 333.000 spettatori. Share del 1.4%.

XFactor, Sky Uno

