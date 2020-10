Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 9 ottobre 2020? Su Rai 1 è andata in onda la nuova puntata di “Tale e quale show”, il programma condotto da Carlo Conti, mentre su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Chi ha avuto la meglio tra Rai e Mediaset? Analizziamo insieme i dati Auditel per scoprire le preferenze dei telespettatori. Tanti erano, oltretutto, i programmi in onda, sui maggiori canali del digitale terrestre. Un esempio? Da Quarto Grado su Rete 4 a Propaganda Live, da X Factor a Le Ragazze su Rai 3.

Ascolti Tv: dati Auditel ieri sera, venerdì 9 ottobre 2020

Vince, senza problemi, Carlo Conti !

Su Rai 1 “Tale e Quale Show” ha intrattenuto e divertito una media di 3.883.000 spettatori pari al 18.9% di share.

Rai 2: gli episodi della serie tv americana “NCIS” hanno appassionato una media di 1.414.000 spettatori pari al 5.60% di share. A seguire The Rookie ha totalizzato: 1.076.000 spettatori per 4.80 punti percentuali di share.

Rai 3: la trasmissione intitolata “Le ragazze” ha interessato una media di 836.000 telespettatori raggiungendo un audience del 3.60%.

Rete 4: la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ovvero la nuova puntata di “Quarto Grado” ha informato una media di 1.141.000 telespettatori con uno share pari al 6.50%.

Canale 5: il reality condotto da Alfonso Signorini, ovvero la nuova puntata del “Grande Fratello Vip” ha incollato davanti al teleschermo una media di 2.754.000 telespettatori pari ad uno share pari al 16.50%.

Italia 1: la trasmissione Freedom Oltre il Confine, di Roberto Giacobbo, ha raggiunto una media pari a 843.000 spettatori con uno share del 4.40%.

Su La7 “Propaganda Live” ha portato a casa una media di 886.000 spettatori pari al 5% di share.

Tv8: la replica di “X Factor”, il talent Sky che vede in giuria anche Emma Marrone, ha entusiasmato una media di 749.000 spettatori pari al 3.50% di share.

Nove: lo show “Fratelli di Crozza” ha divertito una media di 1.252.000 telespettatori pari ad una audience di 5.30 punti percentuali.

Auditel ieri pomeriggio, venerdì 9 ottobre 2020

Chi ha vinto, invece, la sfida degli ascolti del pomeriggio televisivo? Ecco tutte le sfide tra Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Oggi è un altro giorno: 1.335.000 spettatori (10.07%)

Il Paradiso delle Signore: 1.971.000 spettatori. Share 18.2%.

La vita in diretta: 1.507.000 spettatori con uno share del 15.20%. Seconda parte: 1.649.000 spettatori per il 15.40% di share.

Canale 5:

Beautiful: 2.773.000 spettatori (share 18.11%).

Una Vita: 2.379.000 spettatori con il 16.71% di share.

Uomini e Donne: 2.569.000 spettatori. Share del 20.44%. Nella seconda parte 2.001.000 spettatori per il 17.72% di share.

Il Segreto: 1.590.000 spettatori (15.91% di share).

Pomeriggio Cinque: 1.411.000 spettatori per il 14.2%. Nella seconda parte 1.561.000 spettatori e share 13.9%. Ultima parte con .1.430.000 spettatori per l’11.6%.