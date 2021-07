Ascolti tv di mercoledì 28 luglio 2021: la sfida era tra Rai1 e Canale 5. Da una lato la scienza di Superquark dall’altro lo show All Together Now. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 28 luglio 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Superquark vs All Together Now. Auditel ieri sera, 28 luglio 2021

Sfida tra scienza e spettacolo: Superquark di Piero Angela vince contro All Together Now di Michelle Hunziker.

Rai 1: Superquark, il programma di divulgazione ed informazione di Piero Angela ha attirato l’attenzione di 1.920.000 spettatori pari al 12.1%.

Su Rai 2: Olimpiadi di Tokyo 2020, tutte le info sulle gare di oggi e le medaglie degli atleti hanno incollato alla tv 1.002.000 spettatori pari al 6.4% di share.

Rai 3: Benvenuti casa mia, la commedia diretta da Philippe de Chauveron ha appassionato una media di 1.103.000 spettatori per uno share del 6.3%. Nel cast: Christian Clavier e Ari Abittan.

Rete 4: Zona Bianca, il talk show, politico e rotocalco condotto da Giuseppe Brindisi ha informato 845.000 spettatori. Share 6%.

Canale 5: All Together Now, la replica dello show musicale condotto da Michelle Hunziker ha emozionato una media di 1.443.000 spettatori pari al 9.7% di share.

Italia 1: Chicago Fire: la serie televisiva statunitense in onda sulla NBC creata da Michael Brandt e Derek Haas e prodotta da Dick Wolf ha tenuto col fiato sospeso 1.223.000 spettatori pari al 7.8% di share.

La7: Hunting Hitler: la docu-fiction di Jeffrey R. Daniels basata sull’ipotetica premessa che Adolf Hitler sia fuggito dal bunker di Berlino alla fine della seconda guerra mondiale ha incuriosito 404.000 spettatori pari a 3% di share.

Tv8: Name that tune – Indovina la canzone: il game show musicale condotto da Enrico Papi ha divertito 324.000 spettatori. Share dell’2.2%.

Nove: The November Man: il film, basato sul libro di Bill Granger “There are No Spies”, ha incollato alla tv 360.000 spettatori per l’2.2% di share. Nel cast: Pierce Brosnan, Olga Kurylenko e Luke Bracey.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 28 luglio

RAI1

Il pranzo è servito : 766.000 spettatori pari al 10.1% della platea.

: 766.000 spettatori pari al 10.1% della platea. Il paradiso delle signore : 790.000 spettatori con il 7.6% di share

: 790.000 spettatori con il 7.6% di share Estate in diretta: 970.000 spettatori con il 10.8% di share.

CANALE 5