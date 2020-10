Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 21 ottobre 2020? Chi ha avuto la meglio fra Ulisse il piacere della scoperta e il match di calcio fra Inter e Borussia Monchengladbach? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamoli insieme per scoprire le preferenze del pubblico in merito ai programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Come ogni giorno ci soffermiamo anche sulle sfide pomeridiane fra le due ammiraglie avversarie. Controlliamo pertanto l’andamento di Uomini e Donne su Canale 5. Oltre a ciò desta molto interesse la sfida fra La Vita in Diretta e Pomeriggio 5 ovvero Matano e la d’Urso.

Ascolti Tv: dati Auditel ieri sera, mercoledì 21 ottobre

Su Rai 1: Alberto Angela grazie ad una nuova puntata di Ulisse: il piacere della scoperta, intitolata Kennedy – L’uomo che ha fatto sognare l’America, ha interessato una media di 3.246.000 spettatori pari al 14.7% di share.

Rai 2: la nuova puntata di Mare Fuori, fiction ambientata in Istituto di Pena Minorile con Carolina Crescentini e Carmine Recano, ha raccolto davanti alla tv una media di 1.495.000 spettatori pari al 5.91% di share. Nel secondo episodio: 1.412.000 spettatori per il 7.47% di share.

Rai 3: Federica Sciarelli, nella nuova puntata di Chi l’ha visto, si è occupata di vari casi di scomparsa, ma anche di altrettanti casi di cronaca nera. Tanti gli appelli lanciati per le persone che paiono sparite nel nulla. A sintonizzarsi sono stati in media 1.861.000 telespettatori raggiungendo un audience del 8.6%.

Rete 4: Stasera Italia – Speciale, il programma di approfondimento condotto da Barbara Palombelli ha ottenuto una media di 1.025.000 spettatori pari al 4.65%.

Canale 5: il match di Champions League fra Inter e Borussia Monchengladbach, terminato 2 a 2, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 4.238.000 fra tifosi di calcio e semplici appassionati. Share pari a 16.5 punti percentuali.

Italia 1: eccezionalmente di mercoledì, la puntata de Le Iene ha appassionato una media di 1.575.000 spettatori per il 9.22% di share.

Su La7: la pellicola Minority Report ha entusiasmato una media di 485.000 spettatori per il 2.29% di share.

Tv8: Escobar il fascino del male, il film ha portato a casa una media di 367.000 spettatori pari all’1.55% di share.

Nove: Daria Bignardi con L’Assedio ha debuttato con una media di 235.000 spettatori. Share pari a 1.04 punti percentuali.

Auditel ieri pomeriggio, mercoledì 21 ottobre 2020

Chi ha vinto, invece, la sfida degli ascolti del pomeriggio televisivo? Ecco tutte le sfide tra Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Oggi è un altro giorno: 1.424.000 spettatori (10.19%)

Il Paradiso delle Signore: 1.915.000 spettatori. Share 16.37%.

La vita in diretta: 1.634.000 spettatori con uno share del 15.52%. Prima parte: 1.987.000 spettatori per il 16.80% di share.

Canale 5:

Beautiful: 2.736.000 spettatori (share 17.36%).

Una Vita: 2.697.000 spettatori con il 17.86% di share.

Uomini e Donne: 2.761.000 spettatori. Share del 20.73%. Nella seconda parte 1.994.000 spettatori per il 16.49% di share.

Il Segreto: 1.789.000 spettatori (16.59% di share).

Pomeriggio Cinque: 1.679.000 spettatori per il 15.6%. Nella seconda parte 1.981.000 spettatori e share 15.8%.