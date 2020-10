Chi ha vinto la sfida secondo gli ascolti tv di ieri sera, martedì 20 ottobre 2020? Da un lato, su Rai 1, la fiction Imma Tataranni, dall’altro l’ultima puntata di Temptation Island anticipata al martedì per lasciar posto ai match di calcio. In mezzo? I programmi di informazione e il talk come #Cartabianca, Fuori dal Coro e diMartedì. Cosa hanno preferito i telespettatori? Ecco i dati Auditel della prima serata e poi quelli del pomeriggio per controllare meglio le sfide fra i programmi delle due ammiraglie avversarie. Analizziamo dunque insieme i dati raccolti.

Ascolti Tv: dati Auditel ieri sera, martedì 20 ottobre 2020: sfida Imma Tataranni e Temptation Island 2020

Su Rai 1 la serie “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” con protagonista Vanessa Scalera ha conquistato una media di 3.589.000 spettatori pari al 16.2% di share.

Rai 2: Un’ora sola ti vorrei, lo show comico di Enrico Brignano ha fatto riflettere una media di 1.552.000 spettatori pari al 6.2% di share.

Rai 3: la nuova puntata di #CartaBianca condotta dall’immancabile Bianca Berlinguer ha interessato una media di 1.190.000 telespettatori raggiungendo un audience del 5.60%.

Rete 4: Fuori dal Coro, ovvero l’approfondimento di Rete 4 condotto da Mario Giordano ha informato una media di 846.000 spettatori pari al 4.60%.

Canale 5: l’ultima puntata di Temptation Island con gli ultimi falò e il pinto della situazione sulle coppie ad un mese dalla registrazione ha incollato davanti alla tv una media di 3.504.000 spettatori. Share del 21%.

Italia 1: Kickboxer: retaliation, la pellicola ha appassionato una media pari a 1.078.000 spettatori con uno share del 4.70%.

Su La7: diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha ottenuto una media di 1.287.000 spettatori pari al 5.90% di share.

Tv8: Elysium, il film ha raccolto una media di 300.000 spettatori pari all’1.30% di share.

Nove: Man on Fire – Il fuoco della vendetta, la pellicola ha registrato 409.000 spettatori. Share pari a 2 punti percentuali.

Auditel ieri pomeriggio, martedì 20 ottobre 2020

Chi ha vinto, invece, la sfida degli ascolti del pomeriggio televisivo? Ecco tutte le sfide tra Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Oggi è un altro giorno: 1.509.000 spettatori (10.94%)

Il Paradiso delle Signore: 2.006.000 spettatori. Share 17.3%.

Preghiera per la Pace: 1.266.000 spettatori con uno share del 10.66%.

Canale 5:

Beautiful: 2.909.000 spettatori (share 18.45%).

Una Vita: 2.776.000 spettatori con il 18.40% di share.

Uomini e Donne: 2.822.000 spettatori. Share del 21.55%. Nella seconda parte 2.227.000 spettatori per il 18.60% di share.

Il Segreto: 1.737.000 spettatori (15.79% di share).

Pomeriggio Cinque: 1.774.000 spettatori per il 16.3%. Nella seconda parte 2.206.000 spettatori e share 17.5%.