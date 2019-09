Ascolti tv Domenica In, puntata del 15 settembre 2019 | Dati Auditel

Cosa dicono gli ascolti tv di Domenica In, o meglio gli ascolti tv riguardanti la puntata del 15 settembre 2019 e il debutto di Mara Venier su Rai 1? Come ha preso il via la nuova stagione del programma pomeridiano dell’ammiraglia Rai? Ecco i dati Auditel. La signora della domenica ha potuto debuttare quasi in solitaria. Non c’era, infatti, un diretto concorrente su Canale 5, l’ammiraglia avversaria e non vi era nemmeno Quelli che il calcio su Rai 2.

Domenica In puntata del 15 settembre 2019: gli ospiti

La prima puntata del nuovo anno di Domenica In si è aperta con l’intervista ad Amadeus e a Giovanna Civitillo. Il prossimo conduttore di Sanremo ha raccontato la sua vita lavorativa e privata insieme alla moglie. I due hanno mostrato a tutti anche il loro primogenito e ricevuto una bellissima sorpresa dall’ex allenatore dell’Inter.

Successivamente è approdata in studio Romina Power. Mara Venier ha subito scherzato con l’amica e le due si sono scambiate le scarpe come se fossero nel loro salotto e non in televisione. Inutile dire che il pubblico social sia impazzito per la scenetta. Nonostante tutto il meglio doveva ancora venire. Per lei, infatti, la conduttrice di Domenica In ha resuscitato pure i morti, o quasi !

Spazio poi alla presentazione del libro di Giulia De Lellis e alle domande ‘friccicherelle’ di Orietta Berti. L’artista ha dato consigli hot all’esperta di tendenze.

In collegamento da casa propria è intervenuto anche Andrea Bocelli insieme alla moglie. Per concludere, poi, sono giunti in studio due degli attori del cast di Un Passo dal Cielo 5 ovvero: Daniele Liotti e Rocio Munoz Morales.

Ascolti tv Domenica In: i dati del debutto del 2018

Come debuttò Mara Venier nel 2018? Il 16 settembre dell’anno scorso la prima puntata di Domenica In andò in onda dalle 14:00 alle 17:30 circa e si scontrò con Domenica Live di Barbara d’Urso. Nonostante tutto la signora della domenica portò a casa un bel successo.

Nella prima parte (dalle ore 13.55 alle ore 15.57) ottenne il 16,7% pari a 2.477.000 di spettatori. Nella seconda parte (dalle ore 16.02 alle ore 17.31) ottiene 16,5 pari a 2.142.0000 di spettatori.

Ascolti tv Domenica In: i dati Auditel

Come è andata quest’anno senza Barbara d’Urso?

La prima parte ha fatto registrare una media di 2.742.000 spettatori pari al 18.7% di audience.

La seconda parte una media di 2.367.000 spettatori pari al 19.5% di share.