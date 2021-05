Coppa Italia Atalanta – Juventus contro Buongiorno mamma. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 19 maggio 2021? Scopriamo i dati Auditel della prima serata. Analizziamo in particolari quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme quali sono state le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri: Coppa Italia Atalanta – Juventus vs Buongiorno mamma. Auditel ieri sera, 19 maggio 2021

Coppa Italia Atalanta – Juventus vince contro Buongiorno mamma, la fiction con Raoul Bova.

Rai 1: Coppa Italia Atalanta – Juventus, la finale ha incollato alla tv una media di 7.977.000 spettatori pari al 31% di share. A trionfare è la Juventus con il risultato di 2-1: è il quattordicesimo titolo per i bianconeri.

Su Rai 2: Non c’è campo, il film del 2017 diretto da Federico Moccia ha appassionato una media di 897.000 spettatori pari al 3.7% di share. Nel cast: Vanessa Incontrada, Claudia Potenza, Corrado Fortuna e Gian Marco Tognazzi.

Rai 3: Chi l’ha visto, i casi di cronaca nera e i gialli irrisolti raccontati da Federica Sciarelli hanno coinvolto 2.877.000 spettatori pari al 12.9%. Tra i casi: la scomparsa di Denise Pipitone.

Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi ha registrato una media di 805.000 spettatori. Share del 4%.

Canale 5: Buongiorno mamma, la quinta puntata della fiction con protagonista Raoul Bova ha emozionato una media di 3.402.000 spettatori pari al 15.6% di share.

Italia 1: Un’impresa da Dio, il film del 2007 diretto da Tom Shadyac ha divertito 1.056.000 pari al 4.2% di share. Nel cast: Steve Carell, Morgan Freeman e John Goodman.

La7: Atlantide, le storie di Uomini e di Mondi raccontate come sempre da Andrea Purgatori hanno attirato l’attenzione di 634.000 spettatori pari a 2.4% di share.

Tv8: Name the Tune – Indovina la canzone, la gara musicale (in replica) tra vip presentata da Enrico Papi ha fatto cantare una media di 408.000 spettatori. Share dell’1.7%.

Nove: Accordi e disaccordi, il programma condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio ha informato di 337.000 spettatori per l’1.3 di share. Tra gli ospiti: Alessandro di Battista.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 19 maggio

Rai1

Oggi è un Altro Giorno: 1.796.000 spettatori per il 13.9% di share.

1.796.000 spettatori per il 13.9% di share. Paradiso delle Signore : 2.095.000 spettatori per il 18.9% di share.

: 2.095.000 spettatori per il 18.9% di share. La Vita in Diretta: 1.993.000 spettatori per il 17.8% di share.

Canale 5