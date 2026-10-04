Come sono andati gli ascolti di Ballando con le Stelle 2026? Il programma condotto da Milly Carlucci è tornato sabato 3 ottobre 2026 su Rai 1 con la sua ventunesima edizione. Il dato Auditel racconta una situazione apparentemente contraddittoria: diminuiscono sensibilmente gli spettatori in valore assoluto, ma cresce lo share.
Dopo Ballando Tutti in Pista, seguito da 3.528.000 spettatori con il 21,6% di share, la prima puntata di Ballando con le Stelle 2026 ha raccolto 2.485.000 spettatori pari al 25,6% di share.
Un risultato che va analizzato con attenzione. Il numero di telespettatori è il più basso tra i debutti delle ultime stagioni, ma il dato percentuale racconta tutt’altra storia: Ballando guadagna 2,6 punti di share rispetto alla partenza del 2025 e torna sostanzialmente sui livelli dell’ottimo debutto del 2024.
Ascolti Ballando con le Stelle 2026: 2,485 milioni e il 25,6%
Il primo elemento che balza agli occhi guardando il dato Auditel di Ballando con le Stelle 2026 è la distanza tra spettatori e share.
I 2.485.000 telespettatori rappresentano infatti un calo rispetto ai 2.994.000 registrati all’esordio nel 2025. In dodici mesi Ballando perde quindi circa 509 mila spettatori, pari a una contrazione di circa il 17%. Eppure lo share compie il percorso opposto.
Dal 23% del 2025 si passa al 25,6% del 2026, con una crescita di ben 2,6 punti percentuali.
È proprio questo il dato più importante per comprendere realmente il risultato del programma di Milly Carlucci: meno persone davanti alla televisione, ma una quota decisamente maggiore della platea televisiva sceglie Rai 1.
Ballando con le Stelle, ascolti delle prime puntate dal 2020 al 2026
Ecco il confronto dei dati Auditel del debutto di Ballando con le Stelle nelle ultime sette edizioni:
|Anno
|Spettatori
|Share
|Differenza
|2026
|2.485.000
|25,6%
|—
|2025
|2.994.000
|23,0%
|+2,6 punti
|2024
|3.300.000
|25,6%
|=
|2023
|3.228.000
|22,5%
|+3,1 punti
|2022
|3.476.000
|24,3%
|+1,3 punti
|2021
|3.991.000
|23,92%
|+1,68 punti
|2020
|3.415.000
|22,1%
|+3,5 punti
Il confronto mette in evidenza un dato molto significativo: il 25,6% ottenuto da Ballando con le Stelle 2026 è sostanzialmente il miglior share di debutto del programma degli ultimi sette anni insieme all’edizione 2024.
Nel 2024 la prima puntata aveva registrato 3.300.000 spettatori e il 25,57%, dato arrotondato al 25,6%. Il 2026 riesce dunque a mantenere praticamente la stessa quota di pubblico, pur con 815 mila telespettatori in meno.
Ballando 2026 contro Ballando 2025: meno spettatori, molto più share
È soprattutto il confronto con il 2025 a rendere interessante il debutto della nuova edizione.
Sabato 27 settembre 2025 Ballando con le Stelle aveva esordito con 2.994.000 spettatori e il 23% di share. Nel 2026 gli spettatori scendono a 2.485.000, ma lo share sale al 25,6%.
In sintesi:
- 509 mila spettatori in meno
- 2,6 punti percentuali di share in più
- circa -17% in termini di pubblico medio
- ma una quota della platea televisiva nettamente superiore
Non si può quindi leggere il risultato del 2026 semplicemente come un calo.
Anzi, dal punto di vista della capacità del programma di intercettare il pubblico presente davanti alla televisione, Ballando con le Stelle parte meglio rispetto a un anno fa.
Il confronto con Ballando con le Stelle 2024
Ancora più interessante il paragone con il 2024, una delle stagioni più forti della storia recente del programma.
La diciannovesima edizione debuttò il 28 settembre 2024 con 3.300.000 spettatori e il 25,57% di share.
In valori assoluti il confronto con il 2026 è netto: Ballando perde circa 815 mila spettatori, quasi un quarto del pubblico di allora.
Sul fronte dello share, però, non cambia praticamente nulla: 25,57% nel 2024 contro il 25,6% del 2026.
È un confronto che fotografa perfettamente l’evoluzione della televisione generalista: i grandi programmi raccolgono oggi meno spettatori rispetto a pochi anni fa, ma possono continuare ad avere un peso relativo molto forte all’interno della platea televisiva.
Nel 2023 Ballando partì dal 22,5%
Il distacco è ancora più evidente confrontando il debutto del 2026 con quello del 2023.
Il 21 ottobre 2023 la prima puntata di Ballando con le Stelle venne seguita da 3.228.000 spettatori con il 22,5% di share.
Tre anni dopo ci sono circa 743 mila spettatori in meno, ma Ballando raccoglie 3,1 punti percentuali di share in più.
Anche in questo caso il semplice dato degli spettatori rischierebbe quindi di fornire una fotografia incompleta del risultato.
Ballando 2022 e 2021: quando gli spettatori sfioravano ancora i 4 milioni
Nel 2022 il debutto di Ballando con le Stelle conquistò 3.476.000 spettatori con il 24,3%, mentre nel 2021 si arrivava addirittura a 3.991.000 spettatori con il 23,92% di share.
Il paragone con il 2021 è emblematico. Ballando 2026 ha circa 1,5 milioni di spettatori in meno, eppure ottiene uno share superiore: 25,6% contro 23,92%.
Questo significa che il programma oggi raggiunge un pubblico numericamente inferiore, ma pesa maggiormente sul totale delle persone che in quella fascia oraria stanno guardando la televisione.
Dal 22,1% del 2020 al 25,6% del 2026
Allargando ulteriormente il confronto, nel 2020 la quindicesima edizione di Ballando con le Stelle debuttò con 3.415.000 spettatori e il 22,1%.
Anche rispetto a quella stagione il dato 2026 è eloquente: circa 930 mila telespettatori in meno, ma 3,5 punti di share in più.
È forse la dimostrazione più evidente di quanto sia cambiata la fruizione televisiva nell’arco di appena sei anni.
Streaming, piattaforme, contenuti on demand e una frammentazione sempre maggiore dell’offerta hanno progressivamente ridotto la platea della televisione tradizionale. Per questo motivo confrontare programmi distanti diversi anni basandosi esclusivamente sugli spettatori rischia di essere fuorviante.
Ballando con le Stelle 2026 è un successo o un calo?
La risposta, osservando i numeri, dipende quindi dal parametro utilizzato. Se consideriamo gli spettatori assoluti, Ballando con le Stelle 2026 registra il debutto meno visto delle ultime sette edizioni.
Se invece analizziamo lo share, la prospettiva cambia completamente: il 25,6% rappresenta uno dei migliori esordi recenti del programma e sostanzialmente eguaglia il risultato raggiunto nel 2024.
Rispetto al 2025, inoltre, Ballando cresce dal 23% al 25,6%. Il dato della prima puntata può dunque essere sintetizzato così: meno spettatori, ma Ballando pesa di più all’interno della televisione italiana.
Ed è probabilmente lo share il parametro più interessante per valutare la reale tenuta di un programma arrivato alla sua ventunesima edizione.
Perché Ballando con le Stelle continua a funzionare dopo oltre vent’anni?
C’è poi un dato che va oltre le singole oscillazioni Auditel. Ballando con le Stelle è in onda dal 2005 e, dopo più di vent’anni, continua ad attirare circa un telespettatore su quattro tra quelli che stanno guardando la TV durante la sua messa in onda.
Una longevità rara per un programma d’intrattenimento. Il format è rimasto riconoscibile, ma nel tempo la componente strettamente legata al ballo è stata affiancata sempre più dal racconto dei protagonisti, dai giudizi della giuria, dalle dinamiche tra concorrenti e giudici e da storie che continuano a vivere durante tutta la settimana tra televisione, siti di informazione e social network.
La prima puntata, però, rappresenta soltanto il punto di partenza. La vera verifica per Ballando con le Stelle 2026 arriverà nelle prossime settimane: bisognerà capire se il programma riuscirà a conservare un livello vicino o superiore al 25% oppure se quello del debutto rappresenterà il picco iniziale della stagione.