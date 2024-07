Ascolti tv di domenica 7 luglio 2024: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tim Summer Hits” contro “Segreti di famiglia“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 7 luglio 2024?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Tim Summer Hits vs Segreti di famiglia. Auditel ieri sera, domenica 30 giugno 2024

Sfida Rai1 e Canale 5: “Tim Summer Hits” contro “Segreti di famiglia”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tim Summer Hits, la kermesse musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu ha fatto compagnia a 2.348.000 spettatori pari al 18.4% di share.

Su Rai 2: Il velo nuziale – Una dolce attesa, il film del 2023, diretto da Peter Benson, con Lacey Chabert ha coinvolto 620.000 spettatori (4.1%).

Rai 3: Report – Estate, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci ha registrato 959.000 spettatori con il 6.6%.

Rete 4: Speciale Quarta Repubblica, lo speciale dedicato alle Elezioni Francesi condotto da Nicola Porro in collaborazione con il TG4 ha intrattenuto 541.000 spettatori con il 4.4% di share.

Canale 5: Segreti di famiglia, il serial televisivo drammatico turco ha incollato alla tv 1.630.000 spettatori pari al 13.5% di share.

Italia 1: Gli idoli delle donne, il film italiano del 2022 diretto da Lillo & Greg ed Eros Puglielli con Francesco Arca ha appassionato 789.000 spettatori con il 5.5% di share

La7: Speciale TgLa7 – Elezioni Francesi, lo speciale condotto da Enrico Mentana ha informato 1.154.000 spettatori con il 7.9%.

Tv8: Italia’s Got Talent – Best of, i momenti migliori dell’ultima edizione del talent show televisivo hanno divertito 273.000 spettatori con il 2.1%.

Nove: Little Big Italy, il viaggio di Francesco Panella per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani ha interessato 328.000 spettatori con il 2.6%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 luglio 2024

RAI 1

Domenica In – Il meglio di : 1.320.000 spettatori ( 12.1 %).

: spettatori ( %). Dalla strada al palco: 1.305.000 spettatori con il 13.2% di share.

Canale 5