Ascolti tv di venerdì 7 febbraio 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Dalla strada al palco” contro “Zelig – Svisti mai visti“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 7 febbraio 2025?

Rai1: Dalla strada al palco, la finale del talent show dedicato agli artisti di strada condotto da Nek e Bianca Guaccero ha incollato alla tv 3.160.000 spettatori pari al 21% di share.



Rai 2: Il giorno più bello, il film del 2022 diretto da Andrea Zalone con Violante Placido e Luca Bizzarri ha coinvolto 904.000 spettatori (5.2%).

Rai 3: FarWest, la nuova stagione del programma di inchieste, storie e approfondimenti condotto da Salvo Sottile ha registrato 513.000 spettatori con il 3.2%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha appassionato 1.300.000 spettatori con il 9.3% di share.

Canale 5: Zelig – The best of, il best of del programma condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha fatto compagnia a 1.458.000 spettatori con uno share del 10.2%.

Italia 1: Weekend in Taipei, il film thriller del 2024 diretto da George Huang con protagonista Luke Evans ha tenuto col fiato sospeso 1.090.000 spettatori (6.1%).

La7: Propaganda Live, il programma televisivo di genere talk show condotto da Diego Bianchi ha intrattenuto 1.039.000 spettatori e il 7.5%.

Tv8: Cucine da incubo, il programma che vede lo chef Antonino Cannavacciuolo pronto a salvare nuovi ristoranti sull’orlo del baratro con preziosi consigli ha incuriosito 392.000 spettatori con il 2.4% di share.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show di Maurizio Crozza ha divertito 478.000 spettatori con uno share del 2.6%.

