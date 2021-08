Ascolti tv di sabato 7 agosto 2021: la sfida era tra Rai1 e Canale 5. Da una lato la replica di The Voice Senior dall’altro la commedia “Femmine contro maschi“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 7 agosto 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Femmine contro maschi. Auditel ieri sera, 7 agosto 2021

The Voice Senior in replica vince contro la commedia Femmine contro maschi. Bene lo speciale sulle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Rai 1: The Voice Senior, la replica della finale del talent show musicale condotto da Antonella Clerici ha incollato alla tv 1.372.000 spettatori pari al 11.1% di share.

Su Rai 2: Olimpiadi di Tokyo 2020 – Il circolo degli anelli, il programma che racconta le gare e le medaglie della giornata di oggi ha interessato 1.329.000 spettatori (share al 10.5%).

Rai 3: Book Club – Tutto può succedere, la commedia del 2018 diretta da Bill Holderman ha divertito ha 789.000 spettatori per uno share del 5.4%. Nel cast: Diane Keaton, Jane Fonda e Candice Bergen.

Rete 4: Una vita, la soap spagnola ha appassionato una media di 839.000 spettatori. Share 6%.

Canale 5: Femmine contro maschi, la commedia del 2011 diretta da Fausto Brizzi ha attirato l’attenzione di 1.495.000 spettatori con uno share dell’10.6%. Nel cast: Claudio Bisio e Nancy Brilli.

Italia 1: Il mondo perduto – Jurassic Park: il film del 1997 diretto da Steven Spielberg ha tenuto col fiato sospeso 681.000 spettatori pari al 5.1% di share. Nel cast: Jeff Goldblum e Julianne Moore.

La7: Downton Abbey: la serie televisiva britannica in costume ha convinto 283.000 spettatori pari allo 2.2% di auditel.

Tv8: Attacco glaciale: il film del 2010 diretto da Brian Trenchard-Smith ha tenuto col fiato sospeso 205.000 spettatori. Share dell’1.9%. Nel cast: Michael Shanks e Indiana Evans.

Nove: Via Poma, un caso irrisolto: il documentario dedicato al delitto di via Carlo Poma con l’assassinio di Simonetta Cesaroni ha registrato 233.000 spettatori per l’1.6% di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 7 agosto

RAI 1

Linea Blu : 1.051.000 spettatori pari al 7.9% della platea.

: 1.051.000 spettatori pari al 7.9% della platea. Dream Road : 623.000 spettatori con il 5.6% di share.

: 623.000 spettatori con il 5.6% di share. A sua immagine: 580.000 spettatori pari al 5.4% della platea

CANALE 5