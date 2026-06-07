Ascolti tv sabato 6 giugno 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Pino è: il viaggio del musicante” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 6 giugno 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Pino è: il viaggio del musicante vs Ciao Darwin | Auditel ieri sera, 6 giugno 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Pino è: il viaggio del musicante” contro “Gigi D’Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli”. Chi ha vinto?

Rai 1: Pino è: il viaggio del musicante, la replica del concerto evento dedicato a Pino Daniele condotto da Fiorella Mannoia e Carlo Conti ha intrattenuto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: Murder in the Highland Manor, il film del 2026, diretto da Ryan Dewar, con Brooke Burfitt e Megan Lockhurst ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Sapiens Un solo pianeta, il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00 di share.

Rete 4: L’ultima cena, il film diretto da Mauro Borrelli che racconta i giorni che precedono la crocifissione di Gesù ha appassionato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Canale 5: Ciao Darwin, le repliche dello show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti hanno divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Belle & Sebastien – Amici per sempre, il film del 2018 diretto da Clovis Cornillac ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: In altre parole il talk show condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte.

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi, della stessa zona, competere per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha interessato 0.000.000 spettatori con 0.00% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 6 giugno 2026

RAI 1

Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella prima parte e 770.000 spettatori ( 0.00 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Linea Med: 0.000.000 spettatori (0.00%).

CANALE 5