Ascolti tv 6 giugno 2026: Pino è: il viaggio del musicante, Ciao Darwin, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
pino e pino daniele
Ph Roberto Panucci

Ascolti tv sabato 6 giugno 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Pino è: il viaggio del musicante” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 6 giugno 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Pino è: il viaggio del musicante vs Ciao Darwin | Auditel ieri sera, 6 giugno 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Pino è: il viaggio del musicante” contro “Gigi D’Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli”. Chi ha vinto?

Rai 1: Pino è: il viaggio del musicante, la replica del concerto evento dedicato a Pino Daniele condotto da Fiorella Mannoia e Carlo Conti ha intrattenuto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: Murder in the Highland Manor, il film del 2026, diretto da Ryan Dewar, con Brooke Burfitt e Megan Lockhurst ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Sapiens Un solo pianeta, il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00 di share.

Rete 4: L’ultima cena, il film diretto da Mauro Borrelli che racconta i giorni che precedono la crocifissione di Gesù ha appassionato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Canale 5: Ciao Darwin, le repliche dello show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti hanno divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Belle & Sebastien – Amici per sempre, il film del 2018 diretto da Clovis Cornillac ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: In altre parole il talk show condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte.

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi,  della stessa zona, competere per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha interessato 0.000.000 spettatori con 0.00% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • Ascolti Affari Tuoi: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
  • La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 6 giugno 2026

RAI 1

  • Passaggio a Nord Ovest: 0.000.000 spettatori (0.00%);
  • A Sua Immagine: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 770.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte;
  • Linea Med: 0.000.000 spettatori (0.00%).

CANALE 5

  • Beautiful conquista 0.000.000 spettatori (0.00%);
  • Racconto di una Notte 0.000.000 spettatori (0.00%);
  • Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori (0.00%);
  • Verissimo – Le storie: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte (I Saluti a 1.171.000 e il 14.3%).
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