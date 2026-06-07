Ascolti tv sabato 6 giugno 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Pino è: il viaggio del musicante” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 6 giugno 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Pino è: il viaggio del musicante vs Ciao Darwin | Auditel ieri sera, 6 giugno 2026
Sfida Rai1 vs Canale 5: “Pino è: il viaggio del musicante” contro “Gigi D’Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli”. Chi ha vinto?
Rai 1: Pino è: il viaggio del musicante, la replica del concerto evento dedicato a Pino Daniele condotto da Fiorella Mannoia e Carlo Conti ha intrattenuto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.
Su Rai 2: Murder in the Highland Manor, il film del 2026, diretto da Ryan Dewar, con Brooke Burfitt e Megan Lockhurst ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.
Rai 3: Sapiens Un solo pianeta, il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00 di share.
Rete 4: L’ultima cena, il film diretto da Mauro Borrelli che racconta i giorni che precedono la crocifissione di Gesù ha appassionato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.
Canale 5: Ciao Darwin, le repliche dello show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti hanno divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Italia 1: Belle & Sebastien – Amici per sempre, il film del 2018 diretto da Clovis Cornillac ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
La7: In altre parole il talk show condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte.
Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi, della stessa zona, competere per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 0.000.000 spettatori (0.00%).
Nove: Accordi e Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha interessato 0.000.000 spettatori con 0.00% di audience.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Ascolti Affari Tuoi: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 6 giugno 2026
RAI 1
- Passaggio a Nord Ovest: 0.000.000 spettatori (0.00%);
- A Sua Immagine: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 770.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte;
- Linea Med: 0.000.000 spettatori (0.00%).
CANALE 5
- Beautiful conquista 0.000.000 spettatori (0.00%);
- Racconto di una Notte 0.000.000 spettatori (0.00%);
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori (0.00%);
- Verissimo – Le storie: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte (I Saluti a 1.171.000 e il 14.3%).