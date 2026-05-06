Ascolti tv di martedì 5 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 5 maggio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Grande Fratello Vip | Auditel del 5 maggio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha appassionato 2.952.000 spettatori pari allo 17.5% di share.

Su Rai 2: Belve Crime, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani ha attirato l’attenzione di 1.062.000 spettatori pari allo 7.4% di Audience.

Rai 3: Farwest, il programma di inchieste, storie e approfondimenti condotto da Salvo Sottile ha incuriosito 870.000 spettatori con il 5.9% di auditel.

Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha raccolto 374.000 telespettatori pari ad uno share dello 2.8%.

Canale 5: Grande Fratello Vip, la quattordicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 2.218.000 spettatori con uno share del 18.5%.

Italia 1: Le Iene presentano: Inside, lo speciale dal titolo “Droghe e nuove droghe” ha registrato 756.000 spettatori con il 6.1%.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 1.536.000 spettatori e il 9.6% di share.

Tv8: Italia’s Got Talent, il programma televisivo italiano di genere talent show ha divertito 299.000 spettatori con il 2.2% di share.

Nove: Michael Jackson: Anatomia di una caduta, il documentario che racconta l’inchiesta, le accuse e la pressione mediatica scoppiata intorno al Re del Pop ha interessato 295.000 spettatori (pari al 1.7% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.663.000 spettatori con il 22 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.898.000 spettatori con il 23.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 5 maggio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.517.000 spettatori con il 13.8 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.549.000 spettatori con il 17 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01; Il Paradiso delle Signore : 1.596.000 spettatori con il 18.5 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.514.000 spettatori con il 17.9% nella presentazione dalle 16:57 alle 17:49 e 1.850.000 spettatori con il 19.3% dalle 17:49 alle 18:39.

CANALE 5