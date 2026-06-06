Ascolti tv venerdì 5 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Campioni del mondo – Italia Loves Unesco” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 5 giugno 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Con il cuore nel nome di Francesco vs L’Erede. Auditel ieri sera, 5 giugno 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Con il cuore nel nome di Francesco” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?

Rai1: Campioni del mondo – Italia Loves Unesco, l’evento condotto da Milly Carlucci dall’Arena di Verona con star della lirica, del pop e del rock ha intrattenuto 1.881.000 spettatori pari al 14.9% di share.



Rai 2: Ore 14 Sera, il programma condotto da Milo Infante che approfondisce i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha informato 813.000 spettatori (7%).

Rai 3: Albatross, il film del 2025 scritto e diretto da Giulio Base, incentrato sulla vita del giornalista e inviato di guerra Almerigo Grilz ha appassionato 515.000 spettatori con lo 3.1%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 1.157.000 spettatori con il 9.8% di share.

Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha coinvolto 1.618.000 spettatori con uno share del 13.2%.

Italia 1: Invasion – Sotto attacco, il film del 2024, diretto da Bobby Boermans, con Tarikh Janssen e Gijs Blom ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha raccolto 934.000 spettatori e il 7.3%.

Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana prodotta dalla Palomar ha interessato 347.000 spettatori pari al 2.3%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha strappato un sorriso a 588.000 spettatori con uno share del 3.6%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 3.987.000 spettatori con il 22.9 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.358.000 spettatori con il 24.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 5 giugno 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16 alle 16:26;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16 e spettatori con il nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16 alle 16:26; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:43 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:39.

CANALE 5