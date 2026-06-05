Ascolti tv giovedì 4 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Diversi come due gocce d’acqua” contro “Montmartre“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 4 giugno 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Diversi come due gocce d’acqua vs Montmartre. Auditel ieri sera, 4 giugno 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Diversi come due gocce d’acqua” contro “Montmartre”. Chi ha vinto?

Rai1: Diversi come due gocce d’acqua, la divertente commedia per la tv con Alessio Lapice e Chiara Celotto dalla fortunata serie “Purché finisca bene” ha divertito 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Rai 2: Atletica: Diamond League, l’evento sportivo conosciuto anche con il nome di Wanda Diamond League ha interessato 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Nevergreen Perfette sconosciute, il docufilm diretto da Stefano Pistolini, racconta l’esperienza dei concerti milanesi al Teatro Out Off di Francesco De Gregori ha incuriosito 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha informato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Montmartre, la nuova serie tv ambientata nella Parigi della Belle Époque ha coinvolto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Sarabanda Celebrity, il game show di Enrico Papi ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo di approfondimento e di inchieste condotto da Corrado Formigli ha registrato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: No time to die, il 25º film della serie di James Bond con protagonista ancora una volta Daniel Craig ha appassionato 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Nove: Sinceramente Persia: l’irresistibile e irriverente one woman show di Valentina Persia ha divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 giugno 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30, 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16 alle 16:26;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30, spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16 e spettatori con il nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16 alle 16:26; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:42 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:40.

CANALE 5