Ascolti tv domenica 30 agosto 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Rido perchè ti amo” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Rido perchè ti amo vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 30 agosto 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Rido perchè ti amo” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai 1: Rido perchè ti amo, il film del 2023 co-scritto, diretto e interpretato da Paolo Ruffini con Loretta Goggi ha divertito 1.297.000 spettatori pari al 10.7% di share.
Su Rai 2: Elsbeth, la serie televisiva statunitense, ideata da Robert e Michelle King, secondo spin-off di The Good Wife, ha fatto coinvolto 435.000 spettatori (3.1%).
Rai 3: Che ci faccio qui, il programma condotto da Domenico Iannacone che racconta le fragilità più profonde dell’esistenza ha registrato 517.000 spettatori pari al 3.8% di share.
Rete 4: Giganti, il nuovo programma targato Videonews condotto da Toni Capuozzo ha informato 584.000 spettatori con il 5.2% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno appassionato 1.717.000 spettatori con uno share del 15.6%.
Italia 1: Chicago Fire, la serie tv statunitense ideata da Michael Brandt e Derek Haas, prodotta da Dick Wolf, ha tenuto col fiato sospeso 848.000 spettatori con il 6.3%.
La7: Il ponte sul fiume Kwai, il film del 1957 diretto da David Lean ha coinvolto 300.000 spettatori con il 2.6%.
Tv8: Italia’s Got Talent, il talent show, basato sul format britannico Got Talent, ha fatto compagnia 411.000 spettatori con il 3.4% di audience.
Nove: La Corrida, lo spettacolo dei dilettanti allo sbaraglio condotto da Amadeus ha strappato un sorriso a 241.000 spettatori con lo 2.8%.
Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- L’Eredità Summer: 2.203.000 spettatori con il 15.1% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.005.000 spettatori con il 27.4% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 agosto 2026
RAI 1
- Domenica In – Il Meglio Di: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Un’estate italiana: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Dalla Strada al Palco: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
Canale 5
- L’Arca di Noè: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share
- Beautiful: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- Be My Sunshine: 0.000.000 spettatori (0.00%) di share;
- Tutto per la mia Famiglia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.