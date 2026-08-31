Ascolti tv, 30 agosto 2026: Rido perchè ti amo (10.7%), Racconto di una notte (15.7%), L’Eredità Summer (15.1%), La Ruota della Fortuna (27.4%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
Racconto di una notte

Ascolti tv domenica 30 agosto 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Rido perchè ti amo” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Rido perchè ti amo vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 30 agosto 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Rido perchè ti amo” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Rido perchè ti amo, il film del 2023 co-scritto, diretto e interpretato da Paolo Ruffini con Loretta Goggi ha divertito 1.297.000 spettatori pari al 10.7% di share.

Su Rai 2: Elsbeth, la serie televisiva statunitense, ideata da Robert e Michelle King, secondo spin-off di The Good Wife, ha fatto coinvolto 435.000 spettatori (3.1%).

Rai 3: Che ci faccio qui, il programma condotto da Domenico Iannacone che racconta le fragilità più profonde dell’esistenza ha registrato 517.000 spettatori pari al 3.8% di share.

Rete 4: Giganti, il nuovo programma targato Videonews condotto da Toni Capuozzo ha informato 584.000 spettatori con il 5.2% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno appassionato 1.717.000 spettatori con uno share del 15.6%.

Italia 1: Chicago Fire, la serie tv statunitense ideata da Michael Brandt e Derek Haas, prodotta da Dick Wolf, ha tenuto col fiato sospeso 848.000 spettatori con il 6.3%.

La7: Il ponte sul fiume Kwai, il film del 1957 diretto da David Lean ha coinvolto 300.000 spettatori con il 2.6%.

Tv8: Italia’s Got Talent, il talent show, basato sul format britannico Got Talent, ha fatto compagnia 411.000 spettatori con il 3.4% di audience.

Nove: La Corrida, lo spettacolo dei dilettanti allo sbaraglio condotto da Amadeus ha strappato un sorriso a 241.000 spettatori con lo 2.8%.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • L’Eredità Summer: 2.203.000 spettatori con il 15.1% di share;
  • La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.005.000 spettatori con il 27.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 agosto 2026

RAI 1

  • Domenica In – Il Meglio Di: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
  • Un’estate italiana: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
  • Dalla Strada al Palco: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Canale 5

  • L’Arca di Noè: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share
  • Beautiful: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
  • Be My Sunshine: 0.000.000 spettatori (0.00%) di share;
  • Tutto per la mia Famiglia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.
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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.