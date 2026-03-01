Ascolti tv sabato 28 febbraio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Sanremo 2026” contro “Benvenuti al Sud“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 28 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Sanremo 2026, la finale del Festival della Canzone Italiana condotto da Laura Pausini e Carlo Conti ha incollato alla tv 10.748.000 spettatori pari al 68.6% di share. Nel dettaglio, la kermesse raccoglie 13.299.000 spettatori pari al 64.4% nella prima parte dalle 21:45 alle 23:33 e 8.757.000 spettatori pari al 74.4% nella seconda parte dalle 23:39 alle 1:59.

Su Rai 2: TG2, lo speciale del Tg2 ha registrato 533.000 spettatori pari al 2.5%.

Rai 3: The Wolf of Wall Street, il film del 2013 diretto e prodotto da Martin Scorsese con protagonista Leonardo di Caprio ha attirato l’attenzione di 295.000 spettatori e il 1.4 di share.

Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi ha informato 473.000 spettatori pari al 2.4% di share.

Canale 5: Benvenuti al Sud, il film del 2010 diretto da Luca Miniero con Claudio Bisio e Alessandro Siani ha divertito 1.194.000 spettatori con uno share del 6%.

Italia 1: Sonic – Il film, il film del 2020 diretto da Jeff Fowler con protagonista Jim Carrey ha appassionato 419.000 spettatori con il 1.9%.

La7: Master and Commander – Sfida ai confini del mare, il film del 2003 diretto da Peter Weir con protagonista Russell Crowe ha tenuto col fiato sospeso 194.000 spettatori con il 0.9%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 176.000 spettatori (0.8%).

Nove: Faking it – Bugie o verità?, il programma che vede il giornalista e conduttore Pino Rinaldi analizzare la mente di alcuni criminali tramite fotogrammi, intercettazioni e testimonianze ha interessato 122.000 spettatori con 0.6% di audience.

Ascolti PrimaFestival vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti PrimaFestival : 8.084.000 spettatori con il 40.4 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.186.000 spettatori con il 14.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 febbraio 2026

RAI 1

Bar Centrale : 2.055.000 spettatori ( 16.2 % );

: spettatori ( ); La volta buona : 1.870.000 spettatori ( 17.1 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 1.208.000 spettatori ( 12 %);

: spettatori ( %); Ciao Maschio: 1.577.000 spettatori (15.2%) nella prima parte dalle 17:07 alle 18:20 e 2.245.000 spettatori (19%) nella seconda parte.

CANALE 5