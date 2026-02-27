Ascolti tv giovedì 26 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Sanremo 2026” contro “Il Gladiatore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 26 febbraio 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Sanremo 2026 vs Il Gladiatore. Auditel ieri sera, 26 febbraio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Sanremo 2026” vs “Il Gladiatore”. Chi ha vinto?

Rai 1: Sanremo 2026, la terza serata della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana condotto da Carlo Conti e Laura Pausini ha incollato alla tv 9.366.000 spettatori (60.3%). Nel dettaglio, la kermesse raccoglie 12.322.000 spettatori pari al 60.1% nella prima parte dalle 21:45 alle 23:33 e 5.799.000 spettatori pari al 60.9% nella seconda parte dalle 23:37 alle 1:14

Su Rai 2: The Americas, il viaggio all’esplorazione delle meraviglie, dei misteri e delle fragilità del continente America ha incuriosito 382.000 spettatori con il 1.7% di share.

Rai 3: La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, il film tedesco del 2004 diretto da Oliver Hirschbiegel ha interessato 436.000 spettatori al 2.2% di share.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo del Debbio ha fatto compagnia a 514.000 spettatori con lo 3.3% di share.

Canale 5: Il Gladiatore, il film cult del 2000 diretto da Ridley Scott con protagonista Russell Crowe ha tenuto col fiato sospeso 1.014.000 spettatori con il 6.3% di share.

Italia 1: The King’s Man – Le origini, il film del 2021 diretto da Matthew Vaughn, il prequel del film Kingsman: Secret Service ha coinvolto 511.000 spettatori con 2.5% di share.

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha informato 704.000 spettatori con il 3.9% di share.

Tv8: Nottingham F. – Fenerbahce, i playoff di Europa League 2026 hanno registrato 284.000 spettatori con lo 1.2% di share.

Nove: Only Fun Comico Show, il programma televisivo comico condotto da Belén Rodríguez e i PanPers ha raccolto 323.000 spettatori con il 1.6% di share.

Ascolti PrimaFestival vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

PrimaFestival : 6.842.000 spettatori con il 32.1 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna: 4.057.000 spettatori con il 16.1%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 febbraio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.917.000 spettatori con il 17.8 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.830.000 spettatori con il 20.6 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01; Il Paradiso delle Signore : 1.503.000 spettatori con il 18.5 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.691.000 spettatori con il 20.2% nella presentazione dalle 16:57 alle 17:49 e 2.314.000 spettatori con il 22.2% dalle 17:49 alle 18:39.

CANALE 5