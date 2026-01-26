Ascolti tv di domenica 25 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Prima di noi” contro “Chi vuol essere milionario“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Prima di noi vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 25 gennaio 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Prima di noi” contro “Chi vuol essere milionario”. Chi ha vinto?
Rai 1: Prima di noi, la serie che intreccia passato, cultura e identità, seguendo l’evoluzione della famiglia Sartori ha coinvolto 2.012.000 spettatori pari al 12.4% di share.
Su Rai 2: Il sesso degli angeli, il film italiano del 2022 scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni con Sabrina Ferilli ha divertito 713.000 spettatori (3.7% di share).
Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha fatto compagnia a 1.614.000 spettatori pari al 9.2% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha raccolto 647.000 spettatori con il 5.2% di share.
Canale 5: Chi vuol essere milionario, il game show versione Torneo condotto da Gerry Scotti ha intrattenuto 1.988.000 spettatori con uno share del 15.8%.
Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste presentato da Veronica Gentili ha registrato 1.222.000 spettatori con il 10.3%.
La7: Il castello, il film diretto da Rod Lurie con Robert Redford e James Gandolfini ha appassionato 342.000 spettatori con il 2.1%.
Tv8: Attacco al Potere – Olympus Has Fallen, il film del 2013 diretto da Antoine Fuqua con protagonista Gerard Butler ha tenuto col fiato sospeso 332.000 spettatori con il 2% di audience.
Nove: Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha incollato alla tv 1.453.000 spettatori con l’8.3% e 652.000 spettatori con il 6.6% nella parte chiamata Il Tavolo.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.682.000 spettatori con il 23.3% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.774.000 spettatori con il 23.8% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 gennaio 2026
RAI 1
- Domenica In: 2.245.000 spettatori con il 16.9% nella prima parte, 1.945.000 spettatori con il 16.4% nella seconda parte e 1.795.000 spettatori pari al 15.7% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara;
- Da noi…a ruota libera: 1.788.000 spettatori con il 13.9%.
Canale 5
- Amici di Maria: 3.229.000 spettatori (23.8%) di share;
- Verissimo: 2.263.000 spettatori pari al 19.4% nella prima parte, 2.297.000 spettatori pari al 19.3% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 1.935.000 spettatori pari al 14.3% nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo.