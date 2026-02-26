Ascolti tv mercoledì 25 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Sanremo 2026” contro “Tre di troppo“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 25 febbraio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Sanremo 2026, la seconda puntata della 76esima edizione del Festival condotta da Carlo Conti e Laura Pausini ha intrattenuto 8.814.000 spettatori pari allo 59% di share.
Su Rai 2: The Americas, il viaggio all’esplorazione delle meraviglie, dei misteri e delle fragilità del continente America ha interessato 330.000 spettatori pari al 1.7%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha appassionato 927.000 spettatori pari allo 5.1% di share.
Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha fatto compagnia 262.000 telespettatori pari ad uno share del 1.7%.
Canale 5: Tre di troppo, il film del 2023 diretto e interpretato da Fabio De Luigi con Virginia Raffaele ha divertito 972.000 spettatori con uno share del 5.5%.
Italia 1: Kingsman: Il cerchio d’oro, il film diretto da Matthew Vaughn con Taron Egerton e Colin Firth ha coinvolto 534.000 spettatori con il 2.8% di audience.
La7: Una giornata particolare, il viaggio di Aldo Cazzullo nella giornata cruciale di un personaggio storico ha raccolto 652.000 spettatori con il 3.2%.
Tv8: Real Madrid-Benfica, i playoff di Champions League hanno incollato alla tv 563.000 spettatori con il 2.6% di share.
Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 245.000 spettatori (1.2%).
Ascolti Access-Prime Time: Prima Festival vs La Ruota della Fortuna.
- Prima Festival: 7.066.000 spettatori con il 33% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.650.000 spettatori con il 15.6% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 febbraio 2026
RAI 1
- La volta buona: 2.106.000 spettatori con il 19.4% nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e 1.983.000 spettatori con il 22.3% nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01;
- Il Paradiso delle Signore: 1.661.000 spettatori con il 20% di share;
- Vita in diretta: 1.848.000 spettatori con il 20.9% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 2.487.000 spettatori con il 23.1% dalle 17:49 alle 18:39.
CANALE 5
- Beautiful: 2.131.000 spettatori con il 17.6% di share;
- Io Sono Farah: 2.184.000 telespettatori pari al 18.5%;
- Forbidden Fruit: 2.345.000 telespettatori pari al 20.7%;
- Uomini e donne: 2.404.000 spettatori con il 24.2% di share.
- La forza di una donna: 2.007.000 telespettatori pari al 23.2%;
- Amici: 1.376.000 telespettatori pari al 16.7%;
- Dentro la notizia: 1.473.000 spettatori pari al 17.2% nella prima parte dalle 16:54 alle 17:24 e 1.693.000 spettatori pari al 16.8% nella seconda parte chiamata Le Voci.