Ascolti tv di sabato 25 dicembre 2021: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Stanotte a Napoli” contro “All Together Now Kids“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 25 dicembre 2021?

Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata prestando attenzione anche ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Stanotte a Napoli vs All Together Now Kids. Auditel ieri sera, 25 dicembre 2021

Sfida Rai1 e Canale 5: ‘Stanotte a Napoli’ asfalta ‘All Together Now Kids’.

Rai 1: Stanotte a Napoli, il programma girato di notte nei luoghi più belli di Napoli raccontata da Alberto Angela ha appassionato 4.154.000 spettatori. Share dello 22.7%.

Su Rai 2: A Christmas Carousel, il film del 2020 diretto da Don McCutcheon, con Rachel Boston, Neal Bledsoe, Jennifer Vallance ha fatto compagnia a 720.000 spettatori (share del 3.5%).

Rai 3: Coco, il film d’animazione del 2017 diretto da Lee Unkrich e co-diretto da Adrian Molina, prodotto dai Pixar Animation Studios ha emozionato 1.280.000 spettatori. Share del 6.3%.

Rete 4: Via col vento, il film del 1939 diretto da Victor Fleming e prodotto da David O. Selznick ha incollato alla tv 618.000 spettatori. Share 3.5%. Nel cast: Clark Gable e Vivien Liegh.

Canale 5: All Together Now Kids, il talent show musicale versione bambini condotto da Michelle Hunziker ha coinvolto 2.259.000 spettatori. Share del 13.5%.

Italia 1: La banda dei Babbi Natale, il film del 2010 diretto da Paolo Genovese. Si tratta dell’ottavo film interpretato dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo ha fatto compagnia ad una media di 1.331.000 spettatori pari al 6.6% di share.

La7: Fuga dal Natale: il film del 2004 di Joe Roth, interpretato da Tim Allen e Jamie Lee Curtis ha divertito 316.000 spettatori pari allo 1.6% di auditel.

Tv8: Il sapore del Natale: la commedia romantica diretta da Jessica Harmon con Britney Irvin, Zach Roerig ha emozionato 260.000 spettatori. Share del 1.3%.



Nove: Queen – We are the Champions: il documentario dedicato al successo di un gruppo che ha conquistato le scene della musica mondiale ha conquistato 456.000 spettatori per 2.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 dicembre 2021

RAI 1

Dedicato: 1.688.000 spettatori con il 14%.

1.688.000 spettatori con il 14%. Linea Bianca: 1.420.000 spettatori con il 12%

1.420.000 spettatori con il 12% A sua immagine : 1.412.000 spettatori con il 11.4%

: 1.412.000 spettatori con il 11.4% Italia Sì…E’ Natale: 1.964.000 spettatori con il 13.5% di share.

CANALE 5