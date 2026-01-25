Ascolti tv sabato 24 gennaio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “The Voice Kids” contro “C’è posta per te“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 24 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: The Voice Kids, la nuova edizione del talent musicale condotto da Antonella Clerici ha attirato l’attenzione di 3.278.000 spettatori pari al 22.1% di share.

Su Rai 2: FBI, la serie televisiva statunitense ideata da Dick Wolf e Craig Turk ha coinvolto 728.000 spettatori pari al 4.1%. A seguire F.B.I. International con 635.000 spettatori e uno share del 3.9%.

Rai 3: La città ideale, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Massimiliano Ossini ha informato 502.000 spettatori e il 3.2% di share.

Rete 4: Schindler’s List – La lista di Schindler, il film, vincitore di sette premi Oscar, del 1993 diretto da Steven Spielberg ha emozionato 441.000 spettatori pari al 3% di share.

Canale 5: C’è posta per te, la terza puntata della nuova edizione del people show di Maria De Filippi ha incollato alla tv 4.005.000 spettatori con uno share del 27.6%.

Italia 1: Asterix & Obelix – Il regno di mezzo, il film in live action del 2023 ispirato ai fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo con protagonisti Guillaume Canet e Gilles Lellouche ha divertito 792.000 spettatori 4.8%.

La7: In altre parole, il programma televisivo italiano di genere talk show e rotocalco condotto da Massimo Gramellini ha raccolto 1.218.000 spettatori con il 6.8% nella prima parte e 622.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 263.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 225.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio.

Nove: Accordi & Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha fatto compagnia 347.000 spettatori con il 2.2% di audience.

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.443.000 spettatori con il 24.6 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.371.000 spettatori con il 24.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 gennaio 2026

RAI 1

Bar Centrale : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte.

CANALE 5