Ascolti tv di martedì 24 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Sanremo 2026” contro “Io sono Farah“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 24 febbraio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Sanremo 2026, la prima serata del Festival della Canzone Italian condotto da Carlo Conti e Laura Pausini ha incollato alla tv 9.600.000 spettatori pari al 58% di share. Ascolti Sanremo 2026 prima serata nel dettaglio: Sanremo Start dalle 20:41 alle 21:37 (12.818.000 – 50.9%), raccoglie 12.771.000 spettatori pari al 57.5% nella prima parte dalle 21:42 alle 23:34 e 5.846.000 spettatori pari al 58.2% nella seconda parte dalle 23:38 alle 1:32.

Su Rai 2: The Americas, il viaggio all’esplorazione delle meraviglie, dei misteri e delle fragilità del continente America ha incuriosito 300.000 spettatori pari all’1.2% nel primo episodio, 347.000 spettatori pari all’1.5% nel secondo episodio e 357.000 spettatori pari al 2.1% nel terzo episodio.

Rai 3: Un eroe, il film del 2021 scritto e diretto da Asghar Farhadi ha appassionato 229.000 spettatori con il 1% di auditel.

Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha registrato 273.000 telespettatori pari ad uno share del 1.6%.

Canale 5: Io sono Farah, le nuove puntate della soap turca hanno coinvolto 1.623.000 spettatori con uno share del 9.7%.

Italia 1: Le Iene presentano: Inside, il programma che racconta, con interviste, servizi e approfondimenti, alcune delle storie più seguite e discusse del programma ha informato 861.000 spettatori con il 5% di share.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha raccolto 1.156.000 spettatori con 5.6%.

Tv8: Robin Hood – Principe dei ladri, il film del 1991 diretto da Kevin Reynolds con protagonista Kevin Costner ha emozionato 250.000 spettatori con il 1.2% di share.

Nove: Maschi contro femmine, il film del 2010 diretto da Fausto Brizzi con Paola Cortellesi e Fabio De Luigi ha divertito 164.000 spettatori (pari al 0.8% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Prima Festival vs La Ruota della Fortuna.

Prima Festival : 7.960.000 spettatori con il 36.2 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.719.000 spettatori con il 14.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 febbraio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.889.000 spettatori con il 17.1 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.776.000 spettatori con il 19.6 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01; Il Paradiso delle Signore : 1.656.000 spettatori con il 19.3 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.697.000 spettatori con il 19.1% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 2.393.000 spettatori con il 21.8% dalle 17:49 alle 18:38..

CANALE 5