Ascolti tv di venerdì 23 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tali e Quali” contro “La Ruota dei Campioni”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 23 gennaio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Tali e Quali vs La Ruota dei Campioni. Auditel ieri sera, 23 gennaio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Tali e Quali” contro “La Ruota dei Campioni”. Chi ha vinto?

Rai1: Tali e Quali, la terza puntata del varietà condotto da Nicola Savino ha incuriosito 2.379.000 spettatori pari al 17.8% di share.



Rai 2: Lamborghini – L’uomo dietro la leggenda, il film del 2022, diretto da Bobby Moresco, con Frank Grillo, Romano Reggiani e Gabriel Byrne ha appassionato 910.000 spettatori (5.1%).

Rai 3: La zona di interesse, il film drammatico del 2023 scritto e diretto da Jonathan Glazer ha emozionato 663.000 spettatori con il 3.7%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha raccolto 1.225.000 spettatori con il 9.8% di share.

Canale 5: La Ruota dei Campioni, il game show di Gerry Scotti ha intrattenuto 4.606.000 spettatori con uno share del 23.7% nella prima parte dalle 20:49 alle 22:20 e 3.650.000 spettatori con il 22.4% nella seconda parte dalle 22:26 alle 23:23.

Italia 1: La maledizione della prima luna, il film del 2003 diretto da Gore Verbinski con protagonisti Johnny Depp e Orlando Bloom ha tenuto col fiato sospeso 1.119.000 spettatori (share 7.2%).

La7: Propaganda Live, il programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Diego Bianchi (detto Zoro) ha interessato 863.000 spettatori e il 6.5%.

Tv8: Cucine da incubo, il programma che porta lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo nelle peggiori cucine d’Italia nel tentativo di riorganizzarle e farle rifiorire ha coinvolto 333.000 spettatori con uno share del 2.1%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 382.000 spettatori con uno share del 2.2%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.850.000 spettatori con 24.4% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.606.000 spettatori con il 23.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 gennaio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.725.000 spettatori con il 15 % nella prima parte e 1.679.000 spettatori con il 17.7 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.653.000 spettatori con il 18.1 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.356.000 con uno share del 21.1%.

CANALE 5