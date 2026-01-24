Ascolti tv di venerdì 23 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tali e Quali” contro “La Ruota dei Campioni”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 23 gennaio 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai1: Tali e Quali, la terza puntata del varietà condotto da Nicola Savino ha incuriosito 2.379.000 spettatori pari al 17.8% di share.
Rai 2: Lamborghini – L’uomo dietro la leggenda, il film del 2022, diretto da Bobby Moresco, con Frank Grillo, Romano Reggiani e Gabriel Byrne ha appassionato 910.000 spettatori (5.1%).
Rai 3: La zona di interesse, il film drammatico del 2023 scritto e diretto da Jonathan Glazer ha emozionato 663.000 spettatori con il 3.7%.
Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha raccolto 1.225.000 spettatori con il 9.8% di share.
Canale 5: La Ruota dei Campioni, il game show di Gerry Scotti ha intrattenuto 4.606.000 spettatori con uno share del 23.7% nella prima parte dalle 20:49 alle 22:20 e 3.650.000 spettatori con il 22.4% nella seconda parte dalle 22:26 alle 23:23.
Italia 1: La maledizione della prima luna, il film del 2003 diretto da Gore Verbinski con protagonisti Johnny Depp e Orlando Bloom ha tenuto col fiato sospeso 1.119.000 spettatori (share 7.2%).
La7: Propaganda Live, il programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Diego Bianchi (detto Zoro) ha interessato 863.000 spettatori e il 6.5%.
Tv8: Cucine da incubo, il programma che porta lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo nelle peggiori cucine d’Italia nel tentativo di riorganizzarle e farle rifiorire ha coinvolto 333.000 spettatori con uno share del 2.1%.
Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 382.000 spettatori con uno share del 2.2%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.850.000 spettatori con 24.4% di Auditel.
Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.606.000 spettatori con il 23.7% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 gennaio 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.725.000 spettatori con il 15% nella prima parte e 1.679.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 1.653.000 spettatori con il 18.1%;
- Vita in diretta: 2.356.000 con uno share del 21.1%.
CANALE 5
- Beautiful: 2.244.000 telespettatori con uno share del 17.6%;
- Io Sono Farah: 2.182.000 con uno share del 17.9%;
- Forbidden Fruit: 2.438.000 spettatori e il 20% di share;
- Uomini e donne: 2.451.000 con uno share del 23.4%;
- La forza di una donna: 2.198.000 spettatori e il 24.2%;
- Amici di Maria: 1.551.000 con uno share del 17%;
- Dentro la notizia: 1.469.000 spettatori pari al 16.3% nella prima parte e 1.687.000 spettatori pari al 16% nella seconda parte chiamata Le Voci.