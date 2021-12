Ascolti tv di giovedì 23 dicembre 2021: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Caduta Libera Campionissimi“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 23 dicembre 2021?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Caduta Libera Campionissimi. Auditel ieri sera, 23 dicembre 2021

Sfida Rai1 e Canale 5: ‘The Voice Senior’ batte “Caduta Libera Campionissimi” condotto da Gerry Scotti.

Rai 1: The Voice Senior, il talent show condotto Antonella Clerici ha attirato l’attenzione di 3.736.000 spettatori. Share dello 19.8%.

Su Rai 2: A Timeless Christmas, la commedia diretta da Ron Oliver con protagonista Erin Cahill ha emozionato 1.319.000 spettatori (share al 6%).

Rai 3: Città Segrete, lo speciale condotto da Corrado Augias ha informato 1.204.000 spettatori. Share del 5.7%.

Rete 4: The Family Man, il film del 2000 diretto da Brett Ratner e interpretato da Nicolas Cage e Téa Leoni ha coinvolto una media di 826.000 spettatori. Share 4.2%.

Canale 5: Caduta Libera Campionissimi, il torneo condotto a Gerry Scotti vede sfidarsi i supercampioni del game show di successo in un incontro senza esclusione di colpi, con molto humor e determinazione. La seconda puntata è stata seguita da 2.084.000 spettatori. Share del 12.1%.

Italia 1: Now You See Me 2, il film del 2016 diretto da Jon M. Chu ha tenuto col fiato sospeso 1.180.000 spettatori pari al 5.8% di share. Nel cast: Daniel Radcliffe e Mark Ruffalo.

La7: Speciale PiazzaPulita: il programma di approfondimento e d’inchiesta condotto da Corrado Formigli ha registrato 1.066.000 spettatori pari allo 5.1% di auditel.

Tv8: Un Natale coi fiocchi: il film per la televisione del 2012 diretto dal regista Giambattista Avellino ha divertito 311.000 spettatori. Share dello 1.5%. Nel cast: Alessandro Gassmann, Silvio Orlando, Carla Signoris.

Nove: La leggenda di un amore: Cinderella: il film del 1998 rilettura della fiaba di Cenerentola diretto da Andy Tennant ha emozionato 323.000 spettatori. Share dello 1.6%. Nel cast: Drew Barrymore.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 dicembre 2021

RAI 1

Oggi è un altro giorno : 2.041.000 spettatori con il 16%.

: 2.041.000 spettatori con il 16%. Il paradiso delle signore : 1.981.000 spettatori con il 17.9% di share.

: 1.981.000 spettatori con il 17.9% di share. La vita in diretta: 2.204.000 spettatori con il 17.4% di share.

CANALE 5