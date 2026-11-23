Ascolti tv domenica 22 novembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “La famiglia Panini” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: La famiglia Panini vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 22 novembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “La famiglia Panini” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, la nuova fiction Rai racconta la storia della famiglia che ha inventato le figurine più amate d’Italia con protagonista Serena Rossi ha incollato alla tv 3.635.000 spettatori pari al 23% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la serie tv ispirata alla vita di Bill Norcross, un poliziotto del dipartimento di polizia di Los Angeles ha appassionato 549.000 spettatori (3%).

Rai 3: Report, il programma televisivo condotto quest’anno da Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale ha incuriosito 912.000 spettatori pari al 5.3% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” ha informato 770.000 spettatori con il 5.6% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della soap turca hanno coinvolto 1.820.000 spettatori con uno share del 12.7%.

Italia 1: Le Iene presentano: La Cura, lo speciale di Gaetano Pecoraro sul cancro ha interessato 704.000 spettatori con il 6.9%.

La7: La7 Doc – La Storia di Mr Huang, spionaggio, amanti e potere: l’ascesa e la caduta di Jensen Huang, il re dei microchip ha registrato 387.000 spettatori con il 2.3%.

Tv8: Il giustiziere della notte – Death Wish, il film d’azione e thriller del 2018 diretto da Eli Roth con Bruce Willis ha tenuto col fiato sospeso 353.000 spettatori con il 2.1% di audience.

Nove: Che tempo che fa, il programma televisivo condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha intrattenuto 1.754.000 spettatori con il 10.3% e 1.036.000 spettatori con il 7.2% nella parte chiamata Che Fuori Tempo Che Fa.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.539.000 spettatori con il 23.8 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.194.000 spettatori con il 22% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 novembre 2026

RAI 1

Domenica In : 2.056.000 spettatori con il 16.4 % nella prima parte, 1.907.000 spettatori con il 16.6 % nella seconda parte e 1.697.000 spettatori con il 15.3 % nella terza parte;

: spettatori con il % nella prima parte, spettatori con il % nella seconda parte e spettatori con il % nella terza parte; Da Noi… A Ruota Libera: 1.807.000 spettatori con il 13.9%.

Canale 5