Ascolti tv giovedì 22 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Don Matteo 15” contro “Striscia La Notizia“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 22 gennaio 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Don Matteo 15, i nuovi episodi della serie cult con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica hanno incollato alla tv 3.770.000 spettatori (22.8%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma condotto da Milo Infante dedicato ai casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha raccolto 671.000 spettatori con il 4.8% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, il people show che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza condotto da Geppi Cucciari ha intrattenuto 992.000 spettatori al 6.2% di share.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo del Debbio ha registrato 661.000 spettatori con lo 5% di share.

Canale 5: Striscia La Notizia, la 38esima edizione del tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha incuriosito 2.783.000 spettatori con il 18.6% di share.

Italia 1: Safe House – Nessuno è al sicuro, il film del 2012 diretto da Daniel Espinosa con protagonista Denzel Washington ha tenuto col fiato sospeso 674.000 spettatori con 3.8% di share.

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha informato 809.000 spettatori con il 5.7% di share.

Tv8: Celta Vigo-Lilla, la partita di Europa League ha attirato l’attenzione di 405.000 spettatori con lo 2.1% di share.

Nove: Un principe per Natale, il film del 2017 diretto da Alex Zamm ha coinvolto 306.000 spettatori con il 1.7% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 5.270.000 spettatori con il 24.7 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna: 5.201.000 spettatori con il 24.4%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 gennaio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.612.000 spettatori con il 14.6 % nella prima parte e 1.569.000 spettatori con il 17.1 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.564.000 spettatori con il 17.7 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.444.000 spettatori con il 21.4%.

