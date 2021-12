Ascolti tv di mercoledì 22 dicembre 2021: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Pinocchio” contro la fiction “Tutta colpa di Freud“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 22 dicembre 2021?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Sfida Rai1 e Canale 5: ‘Pinocchio’ batte ‘Tutta colpa di Freud – La serie’.

Rai 1: Pinocchio, il film del 2019 co-scritto, diretto e co-prodotto da Matteo Garrone ha emozionato 3.147.000 spettatori. Share dello 16.4%. Nel cast: Roberto Benigni e Federico Ielapi.

Su Rai 2: Mare fuori, le storie dei ragazzi rinchiusi nell’Istituto di detenzione minorile ha appassionato 1.208.000 spettatori (share al 6.1%). Nel cast: Carolina Crescentini e Carmine Recano.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e gialli irrisolti condotto da Federica Sciarelli ha attirato l’attenzione di 1.987.000 spettatori. Share del 10.4%.

Rete 4: Zona Bianca, il talk show condotto da Giuseppe Brindisi ha argomento temi di attualità e cronaca registrando una media di 774.000 spettatori. Share 4.9%.

Canale 5: Tutta colpa di Freud – La serie, la serie televisiva italiana creata da Paolo Genovese, Chiara Laudani e Carlo Mazzotta e ispirata all’omonimo film del 2014 ha appassionato 1.543.000 spettatori. Share del 7.9%. Nel cast: Claudio Bisio e Claudia Pandolfi.

Italia 1: Now You see me – I maghi del crimine, il film del 2013 diretto da Louis Leterrier ha tenuto col fiato sospeso 1.202.000 spettatori pari al 5.8% di share. Nel cast: Mark Ruffalo e Woody Harrelson.

La7: Eden Un pianeta da salvare: Licia Colò torna alla scoperta delle bellezze naturali del nostro paese informando una media di 497.000 spettatori pari allo 2.8% di auditel.

Tv8: Guess My Age – Christmas Edition: il game show condotto da Enrico Papi ha regalato una serata all’insegna dell’allegria a 282.000 spettatori. Share dell’1.4%.

Nove: Wild Teens – Contadini in erba: il teen reality che vede dodici ragazzi tra i 14 e i 17 anni alle prese con la vita di campagna ha incuriosito 234.000 spettatori per l’1.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 dicembre 2021

RAI 1

Oggi è un altro giorno : 1.891.000 spettatori con il 15.2%.

: 1.891.000 spettatori con il 15.2%. Il paradiso delle signore : 2.047.000 spettatori con il 18.9% di share.

: 2.047.000 spettatori con il 18.9% di share. La vita in diretta: 2.269.000 spettatori con il 17.2 di share.

