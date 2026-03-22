Ascolti tv sabato 21 marzo 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Canzonissima 2026” contro “Amici Il Serale“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 21 marzo 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Canzonissima 2026 vs Amici Il Serale | Auditel ieri sera, 21 marzo 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Canzonissima” contro “Amici Il Serale”. Chi ha vinto?

Rai 1: Canzonissima 2026, la prima puntata dello show musicale condotto da Milly Carlucci ha incollato alla tv 2.582.000 spettatori pari al 22.5% di share.

Su Rai 2: FBI, la serie televisiva statunitense ideata da Dick Wolf e Craig Turk ha tenuto col fiato sospeso 463.000 spettatori pari al 3%.

Rai 3: La pelle del mondo, il viaggio dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro con Stefano Mancuso e Lillo Petrolo ha registrato 405.000 spettatori e il 2.6 di share.

Rete 4: Nati con la camicia, il film del 1983 diretto da E.B. Clucher con Bud Spencer e Terence Hill ha divertito 727.000 spettatori pari al 4.7% di share.

Canale 5: Amici di Maria – Il Serale 2026, la prima puntata del serale condotto da Maria De Filippi ha intrattenuto 3.295.000 spettatori con uno share del 23.8%.

Italia 1: Cattivissimo Me, il film d’animazione del 2010 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud ha coinvolto 582.000 spettatori con il 3.5%.

La7: In altre parole, il programma televisivo di genere talk show e rotocalco condotto da Massimo Gramellini ha raccolto 1.215.000 spettatori con il 6.8% nella prima parte e 586.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 216.000 spettatori (1.5%).

Nove: Accordi & disaccordi, il programma che condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha fatto compagnia a 542.000 spettatori con 3.6% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 4.162.000 spettatori con il 22.7 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.298.000 spettatori con il 23.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 21 marzo 2026

RAI 1

Bar Centrale : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella prima parte e 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte dalle 17:07 alle 18:20 e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte.

CANALE 5