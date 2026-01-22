Ascolti tv mercoledì 21 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Porta a Porta” contro “A testa alta“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 21 gennaio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Porta a Porta” vs “A testa alta”. Auditel del 21 gennaio 2026

Rai 1: Porta a Porta, lo speciale del programma di Bruno Vespa per i 30 anni di carriera ha raccolto 945.000 spettatori pari allo 7.1% di share.

Su Rai 2: Il Collegio, il docu-reality ambientato in un preciso periodo storico ha coinvolto 282.000 spettatori pari al 1.7%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha tenuto col fiato sospeso 1.372.000 spettatori pari allo 8.7% di share.

Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha informato 381.000 telespettatori pari ad uno share del 2.9%.

Canale 5: A testa alta – Il coraggio di una donna, la terza ed ultima puntata della serie con protagonista Sabrina Ferilli ha appassionato 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Le Iene presentano: Inside, il programma che racconta, con interviste, servizi e approfondimenti, alcune delle storie più seguite e discusse del programma ha registrato 806.000 spettatori con il 6.9% di audience.

La7: Una giornata particolare, il viaggio di Aldo Cazzullo nella giornata cruciale di un personaggio storico ha incuriosito 1.142.000 spettatori con il 7%.

Tv8: Olympique Marsiglia-Liverpool, la partita di Champions League ha incollato alla tv 602.000 spettatori con il 3.2% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha interessato 393.000 spettatori (2.3%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

Ascolti Affari tuoi, Stefano De Martino : 4.876.000 spettatori con il 23.4 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.608.000 spettatori con il 27% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 21 gennaio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.660.000 spettatori con il 14.4 % nella prima parte e 1.675.000 spettatori con il 17 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.546.000 spettatori con il 16.2 % di share;

: spettatori con il di share; Vita in diretta: 2.375.000 spettatori con il 20% di share.

CANALE 5