Ascolti tv venerdì 20 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Generations” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 20 marzo 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: The Voice Generations vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 20 marzo 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Generations” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto?
Rai1: The Voice Generations, la terza puntata della nuova edizione del talent musicale che vede gruppi di cantanti di generazioni differenti costituiti da famiglie, amici e colleghi presentato da Antonella Clerici ha intrattenuto 3.274.000 spettatori pari al 23.2% di share.
Rai 2: Delitti in Paradiso, la serie televisiva franco-britannica ha raccolto 703.000 spettatori (3.8%).
Rai 3: Il tempo che ci vuole, il film diretto da Francesca Comencini con Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano ha emozionato 420.000 spettatori con lo 2.4%.
Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha appassionato 951.000 spettatori con il 7.6% di share.
Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, la seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 1.672.000 spettatori con uno share del 14.3%.
Italia 1: Wonder Woman, il film diretto da Patty Jenkins e interpretato da Gal Gadot ha appassionato 890.000 spettatori (share 5.8%).
La7: Speciale TGLa7 – Sì o No, lo speciale condotto da Enrico Mentana sul Referendum 2026 ha fatto compagnia a 879.000 spettatori e il 5.2%.
Tv8: MasterChef Italia, il programma televisivo italiano di genere talent show e culinario ha interessato 379.000 spettatori con uno share del 2.8%.
Nove: Fratelli di Crozza: la nuova edizione del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 1.181.000 spettatori con uno share del 6.6%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 4.871.000 spettatori con il 24.3% di share;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.838.000 spettatori con il 24.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 marzo 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.711.000 spettatori con il 16% nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e 1.644.000 spettatori con il 18.2% nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;
- Il Paradiso delle Signore: 1.574.000 spettatori con il 18.4%;
- Vita in diretta: 1.516.000 spettatori con il 17.9% nella presentazione dalle 16:57 alle 17:49 e 2.005.000 spettatori con il 20.5% dalle 17:49 alle 18:38.
CANALE 5
- GF VIP 2026: 1.807.000 con uno share del 15.1%;
- Beautiful: 2.085.000 telespettatori con uno share del 18.1%;
- Forbidden Fruit: 2.386.000 spettatori e il 21.5% di share;
- Uomini e donne: 2.355.000 con uno share del 23.7%;
- La forza di una donna: 2.117.000 spettatori e il 24.3%;
- Amici di Maria: 1.404.000 con uno share del 16.5%;
- Dentro la notizia: 1.247.000 spettatori pari al 15.1% nella prima parte dalle 16:54 alle 17:23, 1.280.000 spettatori pari al 14.2% nella seconda parte chiamata Le Voci.