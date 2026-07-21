Ascolti tv 20 luglio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Il giovane Montalbano” contro il “Temptation Island“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 20 luglio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Il giovane Montalbano vs Temptation Island – Auditel ieri sera, 20 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Il giovane Montalbano” contro “Temptation Island”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il giovane Montalbano, le repliche del prequel de Il commissario Montalbano con protagonista Michele Riondini hanno incuriosito 2.059.000 spettatori pari al 15.1% di share.

Su Rai 2: Ritorno in Paradiso, la serie tv australiano-britannica e secondo spin-off della longeva serie Delitti in Paradiso ha tenuto col fiato sospeso 505.000 spettatori pari al 3.5%.

Rai 3: Filorosso, la nuova edizione del programma di attualità condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi ha raccolto 501.000 spettatori (3.8%).

Rete 4: Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, ha informato 622.000 spettatori (5.4%).

Canale 5: Temptation Island, la quinta puntata del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha appassionato 3.874.000 spettatori con uno share dello 31.1%.

Italia 1: Cash Out 2 – High rollers,il film del 2025 diretto da Randall Emmett con John Travolta e Gina Gershon ha coinvolto 895.000 spettatori con il 5.9%.

La7: La Caduta – Cronache della Fine del Fascismo, il docu-film di Ezio Mauro per la regia di Cristian Di Mattia ha registrato 554.000 spettatori e lo 3.6%.

Tv8: Men in Black 3, il film del 2012 diretto da Barry Sonnenfeld con protagonista Will Smith ha fatto compagnia a 269.000 spettatori con 1.8% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha interessato 319.000 spettatori con lo 2.1% di share.

Ascolti L’Eredità vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Marco Liorni e Gerry Scotti?

L’Eredità Summer : 2.946.000 spettatori con il 18.1 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.466.000 spettatori con il 27.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 luglio 2026

RAI 1

Capri 2 : 1.114.000 spettatori con il 11.9 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta Estate: 1.171.000 spettatori con il 15.2% nella parte chiamata Start dalle 16:13 alle 17, 1.597.000 spettatori con il 21% nella presentazione dalle 17 alle 17:39 e 1.749.000 spettatori con il 21.7% dalle 17:39 alle 18:36.

CANALE 5