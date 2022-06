Ascolti tv di lunedì 20 giugno 2022: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Wonder” contro “L’Isola dei Famosi“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 20 giugno 2022? Da segnalare anche Made in Sud su Rai 2.

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Wonder vs L’Isola dei Famosi. Auditel ieri sera, 20 giugno 2022

Sfida Rai1 e Canale 5: ‘Wonder’ battuto da “L’Isola dei Famosi” di Ilary Blasi.

Rai 1: Wonder, il film del 2017 diretto da Stephen Chbosky con protagonisti Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson ha emozionato 2.648.000 spettatori. Share dello 16.3%.

Su Rai 2: 9-1-1, la serie televisiva statunitense creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk, and Tim Minear ha attirato l’attenzione di 900.000 spettatori (share al 5.1%). Nel cast: Angela Bassett e Peter Krause.

Rai 3: Report, le inchieste di Sigfrido Ranucci e della squadra del programma hanno entusiasmato 1.377.000 spettatori. Share del 8%.

Rete 4: Quarta Repubblica, l’approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro e dedicato a economia, politica e attualità ha informato 771.000 spettatori. Share 6%.

Canale 5: L’Isola dei Famosi, la semifinale del reality show condotto da Ilary Blasi ha fatto compagnia a 2.400.000 spettatori. Share del 20.7%. In studio opinionisti: Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Qui il racconto della puntata.

Italia 1: Chicago P.D., la serie televisiva statunitense creata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead ha appassionato 1.027.000 spettatori pari al 6.7% di share. Nel cast: Jason Beghe, Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger.

La7: Yellowstone, la serie televisiva statunitense western del 2018 creata da Taylor Sheridan e John Linson ha incuriosito 303.000 spettatori con 2.3% di auditel.

Tv8: Gomorra – La serie, la serie cult ispirata all’omonimo best seller di Roberto Saviano ha tenuto col fiato sospeso 267.000 spettatori. Share dello 1.9%.

Nove: Men in Black II, film del 2002 diretto da Barry Sonnenfeld, sequel del fortunato Men in Black, ha incollato alla tv 291.000 spettatori per il 1.7% di share. Nel cast: Will Smith e Tommy Lee Jones.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 giugno 2022

RAI 1

Don Matteo : 1.052.000 spettatori con 10.1 % di share.

: spettatori con di share. Sei Sorelle : 985.000 spettatori con 13.4 % di share

: spettatori con di share Estate in diretta: 1.470.000 spettatori con il 18.6% di share

CANALE 5